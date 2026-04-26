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सावधान! CSP केंद्रों पर बायोमेट्रिक देने से पहले रहें सतर्क, फिंगरप्रिंट क्लोन कर उड़ाई जा रही गाढ़ी कमाई

वैशाली पुलिस ने बेलसर थाना क्षेत्र के बीबीपुर चौक पर छापेमारी कर साइबर फ्रॉड के एक बड़े गिरोह को पकड़ा है. मुजफ्फरपुर निवासी धर्मेंद्र पंडित के नेतृत्व में यह गिरोह एयरटेल पेमेंट बैंक के आउटलेट की आड़ में आधार क्लोनिंग और फिंगरप्रिंट का अवैध कारोबार कर रहा था. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में बायोमेट्रिक मशीनें, लैपटॉप और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:33 PM IST

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विक्रम सिहाग,एसपी
विक्रम सिहाग,एसपी

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले की पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे खतरनाक गिरोह का खुलासा किया है, जो न केवल आम लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहा था, बल्कि नकली आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा था. यह गिरोह बैंकिंग आउटलेट (सीएसपी) की आड़ में अपना जाल फैलाए हुए था. पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेलसर थाना क्षेत्र के बीबीपुर चौक स्थित एक एयरटेल पेमेंट बैंक के आउटलेट पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने जब वहां छापेमारी की, तो मौके का मंजर देखकर दंग रह गई. पुलिस ने वहां से तीन शातिर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है, जिसमें मिनी एटीएम मशीनें, फिंगरप्रिंट मशीनें, क्लोन फिंगरप्रिंट, 30 से अधिक आधार कार्ड, मोबाइल, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, कैमरा और बायोमेट्रिक डिवाइस शामिल हैं.

वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड मुजफ्फरपुर का रहने वाला धर्मेंद्र पंडित है. धर्मेंद्र काफी समय से इस गोरखधंधे को चला रहा था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने गिरफ्तार किए गए दोनों अन्य युवकों को बाकायदा 'प्रशिक्षण' (ट्रेनिंग) दिया था कि कैसे लोगों के फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार करना है और फर्जी आधार कार्ड बनाने हैं. यह गिरोह नकली आधार कार्ड बनाकर अपराधियों और उन लोगों को सप्लाई करता था जो गैरकानूनी कामों में संलिप्त रहते हैं.

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एसपी ने बताया कि यह गिरोह फिंगरप्रिंट क्लोन कर नकली आधार के जरिए सरकारी योजनाओं के पैसों में भी सेंधमारी कर रहा था. इतना ही नहीं, इनके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं और ये नकली दस्तावेज देश के अन्य हिस्सों में भी भेजते थे. पुलिस ने इनके पास से भारी संख्या में प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं, जिनकी गहराई से जांच की जा रही है. फिलहाल गिरफ्तार तीनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और इनके द्वारा अब तक किए गए फ्रॉड की पूरी जानकारी जुटाई जा सके.

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