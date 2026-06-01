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वैशालीः दलित युवक को पीट-पीटकर थूक चटवाया! पुलिस ने 6 दिन बाद 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

Vaishali Crime News: वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव में कुछ दबंगों ने एक दलित युवक से मारपीट करते हुए उसे थूक चटवाने का अमानवीय कार्य किया था. घटना बीती 25 मई की बताई जा रही है. 31 मई को एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पुलिस में पीड़ित की शिकायत दर्ज की गई.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:56 PM IST

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पीड़ित
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Vaishali Crime News: वैशाली जिले में एक दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव में बीती 25 मई को कुछ दबंगों ने एक दलित युवक से मारपीट की और उसे थूक चटवाया. आरोप है कि पीड़ित युवक की पुलिस ने भी नहीं सुनी. पुलिस स्टेशन पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया. वहीं न्याय पाने के लिए पीड़ित दर-दर की ठोकरें खा रहा था. आखिरकार 6 दिन एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज की गई है.

एसपी के निर्देश पर 31 मई को वैशाली पुलिस थाना में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन इस घटना के बाद से दलित युवक और उसका पूरा परिवार डर और दहशत में है. पीड़ित युवक का कहना है कि उसके घर के सामने से गांव के ही कुछ दबंग युवक तेज गति से बाइक चला रहे थे, जिसको लेकर उसने युवको से बाइक धीरे चलाने के लिए कहा. यही बात दबंगों को नागवार गुजरी और 25 मई को जब वह पुस्तकालय से पढ़ कर लौट रहा था, तो उसे अगवा कर लिया गया.

दबंग उसे एक सूनसान जगह पर ले गए और उसके साथ मारपीट की. पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने उसको ना सिर्फ बुरी तरह से पीटा, बल्कि थूक भी चटवाया. इतना ही नहीं आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए छोड़ दिया. 

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दबंगों के चंगुल से छूटने के बाद वह पुलिस स्टेशन गया, लेकिन वहां उसकी सुनी नहीं गई. न्याय पाने की आस में उसने कई पुलिस अधिकारियों के दर पर मत्था टेका, लेकिन कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई. अंत में एसपी विक्रम सिहाग से मिला. उन्होंने ना सिर्फ पीड़ित की बातों को ध्यान से सुना, बल्कि संबंधित थाने को केस दर्ज करने का आदेश भी दिया. जिससे मुकदमा दर्ज हो सका.

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