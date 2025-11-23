Advertisement
Road Accident: दरभंगा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौके पर ही मौत, वैशाली में रफ्तार का कहर दिखा

Road Accident News: दरभंगा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो गाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे. सभी लोग पटना से इलाज करा मधेपुरा लौट रहे थे. वहीं वैशाली में दो मोटर साइकिल के बीच भीषण भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:50 AM IST

दुर्घटनाग्रस्त कार
दुर्घटनाग्रस्त कार

Bihar Road Accident: बिहार में आज (रविवार, 23 नवंबर) को कई जिलों में रफ्तार का कहर देखने को मिला. दरभंगा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि तीन अन्य की हालत काफी नाजुक बताई जा रही. उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत NH-27 पर दिल्ली मोड़ के पास हुई. बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो गाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे. सभी लोग पटना से इलाज करा मधेपुरा लौट रहे थे और रास्ते में भीषण हादसे का शिकार हो गए. पुलिस ने बताया कि सभी लोग शंकर पुर थाना अंतर्गत राय बिहिर के निवासी हैं. पुलिस ने सभी शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए DMCH भेज दिया है.

दूसरी ओर वैशाली जिले के लालगंज सराय मुख्य मार्ग पर 2 मोटर साइकिल के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए. यह हादसा लालगंज सराय मुख्य मार्ग के पांचदमिया गांव की पास हुई. दो मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर के बाद जोरदार आवाज के बाद स्थानीय लोग पहुंचे और इसकी सूचना सराय थाने की पुलिस और लालगंज थाने की पुलिस को दी गई. दोनों थाने के पुलिस आनन-फानन में घटना स्थल पहुंची और तीनों घायल व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. 

डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देखते हुए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया है. इस हादसे में कुंदन कुमार उर्फ गोलू की मौत हो गई, जो अपने रिश्तेदार के यहां से वापस अपने घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं जैसे ही हादसे की सूचना कुंदन कुमार के परिवार वाले को दिए परिवार वाले भी घटनास्थल पहुंचे और उसके बाद चीख-पुकार मच गई.

