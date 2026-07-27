/आखिर किसकी लाश थी 3 दिन पुरानी? जिसकी शिनाख्त के लिए पहुंचे एसपी शुभांक मिश्रा

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वैशाली जिला के औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजपूत नगर में एक निर्माणाधीन मकान से युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि वह करीब तीन दिन पुराना है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे. राजपूत नगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान उस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जब वहां एक युवक का शव बरामद हुआ. शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
स्थानीय लोगों की सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलते ही वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे.
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और साक्ष्य जुटाने का निर्देश दिया. मौके पर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, ताकि घटना से जुड़े अहम सुराग मिल सकें. मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है.
प्रारंभिक जांच में शव करीब तीन दिन पुराना बताया जा रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस हत्या, आत्महत्या और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया है और मृतक के परिजनों के साथ-साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह