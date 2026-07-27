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आखिर किसकी लाश थी 3 दिन पुरानी? जिसकी शिनाख्त के लिए पहुंचे एसपी शुभांक मिश्रा

Vaishali News: वैशाली में निर्माणाधीन मकान से युवक का तीन दिन पुराना शव बरामद हुआ है. सूचना मिलने पर मौके पर एसपी शुभांक मिश्रा पहुंचे. उन्होंने मामले की जांच का पुलिस टीम को निर्देश दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 27, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:13 PM IST
आखिर किसकी लाश थी 3 दिन पुरानी? जिसकी शिनाख्त के लिए पहुंचे एसपी शुभांक मिश्रा
Image Credit: (Z News) शुभांक मिश्रा, एसपी, वैशाली

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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