ब्रेकिंग न्यूज

वैशाली में आइसक्रीम के पैसों को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, Police टीम पर हमला, हथियार छीने!

Mob Attacks Police: वैशाली जिले में पुलिस टीम पर हमला का मामला सामने आया है. शुक्रवार की देर रात राजापाकर थाना क्षेत्र में भारी बवाल हुआ, जिसमें एक ही समुदाय के असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में महुआ थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं, पुलिस गाड़ी को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. इतना ही नहीं पुलिस की पिस्टल और रायफल भी भीड़ ने छीन लिया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया है. गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और तीन हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

आइसक्रीम के पैसे को लेकर हुआ था विवाद

घटना राजापाकर थाना क्षेत्र के भलुई कल्याणपुर गांव की है, जहां के फकीर टोला में शुक्रवार की देर रात आइसक्रीम का पैसा को लेकर पहले आइसक्रीम बेचने वाले के साथ फकीर टोला के युवकों से विवाद हो गया. विवाद को सुलझाने पहुंची डायल 112 की टीम पर युवकों ने हमला कर दिया, जिसकी सूचना पर क्यूआरटी टीम और महुआ थानाध्यक्ष राजेश रंजन दल बल के साथ पहुंचे.

थानाध्यक्ष समेत चार पुलिस कर्मी घायल

पुलिस जब विवाद कर रहे युवकों को गिरफ्तार कर ले जा रही थी, तभी उन्हें छुड़ाने के लिए असामाजिक तत्वों ने फिर से हमला कर दिया. इस घटना में महुआ थानाध्यक्ष समेत चार पुलिस कर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस बल गांव में कैम्प कर रही

एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि आइसक्रीम खाने के बाद गांव के कुछ युवकों ने पैसा नहीं दिया. इसके बाद ही सारा बवाल शुरू हो गया. उन्होंने बताया कि महुआ एसडीपीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल गांव में कैम्प कर रही है और हालात नियंत्रण में है.