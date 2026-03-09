Vaishali News: भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान वैशाली में विवाद, किशोर की हत्या से महनार में तनाव

Vaishali News: वैशाली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 मैच देखते समय हुए मामूली विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि एक किशोर की जान चली गई. मामला महनार थाना क्षेत्र के जक्कोपुर गांव का है, जहां 17 साल के कुंदन कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जक्कोपुर गांव में कुछ युवक टीवी पर भारत और न्यूजीलैंड का मैच देख रहे थे. इसी दौरान मैच में भारत का एक विकेट गिरा, जिस पर वहां मौजूद एक युवक ने जोर-जोर से हल्ला कर दिया.

दोनों के बीच कहासुनी और फिर...

बस इसी बात पर दूसरे युवक को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी युवक ने 17 वर्षीय कुंदन कुमार को जमीन पर पटक दिया और उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया. हमले में कुंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. हाजीपुर में भी हालत नाजुक रहने के कारण डॉक्टरों ने उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही किशोर ने दम तोड़ दिया.

पूरे गांव में तनाव का माहौल

मृतक की पहचान कुंदन कुमार, पिता बृज किशोर राय, निवासी जक्कोपुर वार्ड संख्या 18, नगर परिषद महनार के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और परिजनों में भारी आक्रोश है. आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. एक छोटे से विवाद ने कैसे एक परिवार की खुशियां छीन लीं और पूरे गांव को तनाव में डाल दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह