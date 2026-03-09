Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3134622
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

Vaishali News: भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान वैशाली में विवाद, किशोर की हत्या से महनार में तनाव

Vaishali News: वैशाली में भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान हुए विवाद में युवक ने 17 वर्षीय कुंदन कुमार को जमीन पर पटककर उसके सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:34 PM IST

Trending Photos

भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान वैशाली में विवाद, किशोर की हत्या से महनार में तनाव
भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान वैशाली में विवाद, किशोर की हत्या से महनार में तनाव

Vaishali News: वैशाली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 मैच देखते समय हुए मामूली विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि एक किशोर की जान चली गई. मामला महनार थाना क्षेत्र के जक्कोपुर गांव का है, जहां 17 साल के कुंदन कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जक्कोपुर गांव में कुछ युवक टीवी पर भारत और न्यूजीलैंड का मैच देख रहे थे. इसी दौरान मैच में भारत का एक विकेट गिरा, जिस पर वहां मौजूद एक युवक ने जोर-जोर से हल्ला कर दिया.

दोनों के बीच कहासुनी और फिर...
बस इसी बात पर दूसरे युवक को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी युवक ने 17 वर्षीय कुंदन कुमार को जमीन पर पटक दिया और उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया. हमले में कुंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. हाजीपुर में भी हालत नाजुक रहने के कारण डॉक्टरों ने उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही किशोर ने दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: पटना और बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर में मचा हड़कंप

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे गांव में तनाव का माहौल
मृतक की पहचान कुंदन कुमार, पिता बृज किशोर राय, निवासी जक्कोपुर वार्ड संख्या 18, नगर परिषद महनार के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और परिजनों में भारी आक्रोश है. आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. एक छोटे से विवाद ने कैसे एक परिवार की खुशियां छीन लीं और पूरे गांव को तनाव में डाल दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

TAGS

Vaishali news

Trending news

Vaishali news
भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान वैशाली में विवाद, किशोर की हत्या से महनार में तनाव
Muzaffarpur News
प्यार के लिए मुंबई से मुजफ्फरपुर पहुंची प्रेमिका, 1900 KM का सफर तय कर की शादी
Patna Civil Court
पटना और बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर में मचा हड़कंप
Sanjay Jha
'इस महीने भर तो नीतीश जी है...', मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संजय झा ने कही ये बात
Bihar Crime News
सहरसा में तलाकशुदा महिला की गोली मारकर हत्या, सीवान में मिला लापता युवक का कंकाल
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: राज्यसभा चुनाव को लेकर BJP ने नियुक्त किए केंद्रीय पर्यवेक्षक, विजय शर्मा-हर्ष मल्होत्रा को मिली बिहार की जिम्मेदारी
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव: युवक को गोलियों से भूना, इलाके में दहशत
IND vs NZ Final
न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर भारत बना चैंपियन, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई
IND vs NZ Final
IND vs NZ Final: भारतीय टीम की जीत पर बेगूसराय में जश्न, युवाओं ने की आतिशबाजी
IND vs NZ Final
टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, सीएम नीतीश समेत इन नेताओं ने दी बधाई