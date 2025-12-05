वैशाली में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, बेकाबू डीजे ट्रॉली ने 10 लोगों को रौंदा, 13 साल की बच्ची की मौत

वैशाली जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शादी का उत्सव अचानक गम में बदल गया. सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी में बिलौकि मांगने के दौरान एक डीजे ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली अचानक失्संतुलित हो गई और भीड़ में घुस गई. ट्रॉली की चपेट में आने से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. इस हादसे में 13 वर्षीय संध्या कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई. वह उपेंद्र राम की बेटी थीं. हादसे के बाद शादी का पूरा माहौल शोक में डूब गया और लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे.

बताया जा रहा है कि दिग्घी चकफज्जुला गांव निवासी सकलदेव राम के बेटे राकेश की शादी थी. समारोह में बजाने के लिए डीजे ट्रॉली मंगाई गई थी. बिलौकि की रस्म चल रही थी, तभी अचानक डीजे ट्रॉली अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और पास खड़े महिला, पुरुष और कई बच्चों को कुचलते हुए निकल गई. आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. तेज आवाज और अचानक हुए हादसे से पूरी भीड़ में भगदड़ जैसा माहौल बन गया.

हादसे में घायल हुए सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत वैशाली सदर अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने कई घायलों की हालत को गंभीर बताया. दो महिलाओं की स्थिति चिंताजनक देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है. अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है और अस्पताल प्रशासन लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद डीजे ट्रॉली और उसके चालक को पकड़ लिया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस के आने तक उसे अपनी निगरानी में रखा. लोगों का आरोप है कि चालक डीजे चलाते समय ठीक से नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि ट्रॉली में तकनीकी खराबी भी हो सकती है.

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया. पुलिस ने डीजे ट्रॉली को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि हादसा लापरवाही से हुआ या किसी तकनीकी खराबी के कारण. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- राजकुमार सिंह