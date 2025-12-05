Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3030611
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

वैशाली में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, बेकाबू डीजे ट्रॉली ने 10 लोगों को रौंदा, 13 साल की बच्ची की मौत

वैशाली के दिग्घी में आयोजित एक शादी समारोह में बड़ा हादसा हो गया, जब बिलौकि के दौरान बेकाबू हुई डीजे ट्रॉली भीड़ में घुस गई. हादसे में 13 वर्षीय संध्या कुमारी की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:14 PM IST

Trending Photos

वैशाली में शादी समारोह में बड़ा हादसा
वैशाली में शादी समारोह में बड़ा हादसा

वैशाली जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शादी का उत्सव अचानक गम में बदल गया. सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी में बिलौकि मांगने के दौरान एक डीजे ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली अचानक失्संतुलित हो गई और भीड़ में घुस गई. ट्रॉली की चपेट में आने से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. इस हादसे में 13 वर्षीय संध्या कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई. वह उपेंद्र राम की बेटी थीं. हादसे के बाद शादी का पूरा माहौल शोक में डूब गया और लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे.

बताया जा रहा है कि दिग्घी चकफज्जुला गांव निवासी सकलदेव राम के बेटे राकेश की शादी थी. समारोह में बजाने के लिए डीजे ट्रॉली मंगाई गई थी. बिलौकि की रस्म चल रही थी, तभी अचानक डीजे ट्रॉली अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और पास खड़े महिला, पुरुष और कई बच्चों को कुचलते हुए निकल गई. आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. तेज आवाज और अचानक हुए हादसे से पूरी भीड़ में भगदड़ जैसा माहौल बन गया.

हादसे में घायल हुए सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत वैशाली सदर अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने कई घायलों की हालत को गंभीर बताया. दो महिलाओं की स्थिति चिंताजनक देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है. अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है और अस्पताल प्रशासन लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद डीजे ट्रॉली और उसके चालक को पकड़ लिया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस के आने तक उसे अपनी निगरानी में रखा. लोगों का आरोप है कि चालक डीजे चलाते समय ठीक से नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि ट्रॉली में तकनीकी खराबी भी हो सकती है.

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया. पुलिस ने डीजे ट्रॉली को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि हादसा लापरवाही से हुआ या किसी तकनीकी खराबी के कारण. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- राजकुमार सिंह

TAGS

Vaishali news

Trending news

nitish kumar
नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पहल, 3 नए विभाग बनेंगे
Bihar News
बिहार विधानसभा का पांच दिवसीय सत्र समाप्त, अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी
nishant kumar
निशांत के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर फिर आया बड़ा अपडेट, संजय झा ने कही ये बात
Shivani Verma
BPSC Teacher हत्याकांड में बड़ा खुलासा! शिवानी वर्मा नहीं, कोई और टीचर थी निशाने पर
Nawada job camp
परीक्षा नहीं, सीधे नौकरी! नवादा में 6 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला, जानें डिटेल
Begusarai News
बेगूसराय में कार-ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत, नौ लोग गंभीर रूप से घायल
Giridih news
Giridih News: जयमाला के बाद बाराती और घराती पहुंचे थाने, ऐसे सुलझा विवाद
BLO
UP, MP और पश्चिम बंगाल के BLO बिहार के BLO से सीखें स्ट्रेस मैनेजमेंट
Bihar Bulldozer Action
समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सुपौल और भागलपुर में गरजा बुलडोजर
Jharkhand news
Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई गंभीर चिंता