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Preeti Paswan: प्रीति पासवान बिहार और नेपाल में अच्छी खासी पहचान रखने वाली डांसर हैं. वह भोजपुरी मॉडल हैं. प्रीति पासवान सोशल मीडिया सेंसेशन, डांसर और एंटरटेनर हैं. वह अपने वायरल वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर छायी रहती हैं. प्रीति पासवान ने ऑर्केस्ट्रा, फोक और डांस परफॉर्मेंस के लिए बहुत लोकप्रियता हासिल की है.
प्रीति पासवान के दिलचस्प स्टेज शो ने उन्हें बिहार और नेपाल में एक बड़ी एंटरटेनमेंट सेलिब्रेटी बना दिया है. भोजपुरी गाने पर जब वह लाइव स्टेज प्रोग्राम करती हैं, तो फैन्स क्रेजी हो जाते हैं. इतना क्रेजी की बवाल होने की नौबत आ जाती है! चलिए प्रीति पासवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं.
प्रीति पासवान का पूरा नाम प्रीति कुमारी पासवान है. उनका जन्म 5 अगस्त, 2002 को बिहार के वैशाली जिले में हुआ है. प्रीति पासवान क एक साधारण परिवार में जन्मी हैं और पली बढ़ी हैं. उनके माता-पिता शंभू पासवान और उषा देवी हैं. वह नेपाल खासकर बीरगंज और सिमारा इलाकों में फेमस हैं.
सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, प्रीति पासवान ने मुजफ्फरपुर में BRABU यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है. उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन (ADCA) में एडवांस्ड डिप्लोमा भी है.
करियर और शोहरत डांस सेंसेशन
प्रीति पासवान तब मशहूर हुईं जब गांव के मेलों और रीजनल ऑर्केस्ट्रा में उनके जानदार और एक्सप्रेसिव डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. उन्होंने खेसारी लाल यादव और समर सिंह जैसे जाने-माने भोजपुरी स्टार्स के साथ बहुत सफल स्टेज परफॉर्मेंस दीं. अरविंद अकेला कल्लू के साथ स्टेज प्रोग्राम में वह बहुत पसंद की जाती हैं. वह रेगुलर तौर पर लाइव स्टेज प्रोग्राम के लिए टूर करती हैं. वह भोजपुरी गाना 'बबुआन से हिला' और 'चुवे मोर जवानी' जैसे हिट ट्रैक पर परफॉर्म करती हैं.