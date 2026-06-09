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सोशल मीडिया सेंसेशन हैं प्रीति पासवान! 'चुवे मोर जवानी' पर करती हैं लाइव प्रोग्राम

Who is Preeti Paswan: प्रीति पासवान क एक साधारण परिवार में जन्मी हैं और पली बढ़ी हैं. उनके माता-पिता शंभू पासवान और उषा देवी हैं. वह नेपाल खासकर बीरगंज और सिमारा इलाकों में फेमस हैं.

Written ByShailendra
Published: Jun 09, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:06 PM IST
सोशल मीडिया सेंसेशन हैं प्रीति पासवान! 'चुवे मोर जवानी' पर करती हैं लाइव प्रोग्राम
Image Credit: प्रीति पासवान, भोजपुरी डांसर (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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