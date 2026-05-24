वैशालीः ई-शिक्षा कोष एप में बड़ा फर्जीवाड़ा, घर बैठे बन रही थी शिक्षक की हाजिरी, ऐसे हुआ खुलासा

Bihar Education Department: बिदुपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंचनपुर में पदस्थापित शिक्षिका अर्चना कुमारी पर आरोप है कि वे घर बैठकर ऑनलाइन हाजिरी बना रही थीं, जबकि बाद में स्कूल पहुंचकर मैनुअल रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करती थीं.
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Vaishali News: बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार नए-नए प्रयास कर रही है. इन्हीं में ई-शिक्षा कोष एप लाया गया था, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी पर नजर रखी जा सके, लेकिन अब इस एप से भी सरकार को धोखा दिया जा रहा है. ऐसा ही एक मामला वैशाली से सामने आया है. यहां ई-शिक्षा कोष एप में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. आरोप है कि एक शिक्षिका घर बैठे ऑनलाइन हाज़िरी बना रही थीं, जबकि बाद में स्कूल पहुंचकर मैनुअल रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करती थीं. RTI से हुए खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.
मामला बिदुपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंचनपुर का है, जहां पदस्थापित शिक्षिका अर्चना कुमारी पर गंभीर आरोप लगे हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले में जांच और विभागीय कार्रवाई की बात कही है. RTI से मिले दस्तावेजों में मैनुअल उपस्थिति और ई-शिक्षा कोष एप की टाइमिंग में बड़ा अंतर पाया गया. इतना ही नहीं, एप पर दर्ज लोकेशन भी विद्यालय की बजाय शिक्षिका के घर की बताई जा रही है. ई-शिक्षा कोष एप में फर्जीवाड़े के इस खुलासे ने शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है?
इससे पहले नवादा से भी ऐसा मामला सामने आए थे. यहां भी कई टीचर ऐसे पाए गए थे, जो ई-शिक्षा कोष की तकनीकि की कमी का फायदा उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे. यह सब कुछ संबंधित स्कूलों के कर्मी, शिक्षक और प्रिसिंपल की मिलीभगत से हो रहा था. नवादा के रजौली कन्या उच्च विधालय की विशिष्ट शिक्षिका कुमारी रश्मि रानी भी ऐसा कर रही थीं, लेकिन पकड़ी गई थीं. वे पिछले साल के नवंबर महीने में अधिकांश दिनों में विद्यालय आगमन और प्रस्थान का एक ही फोटो एक ही स्थिति की फोटो अपलोड करती रहीं थीं.