Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3227240
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

वैशालीः ई-शिक्षा कोष एप में बड़ा फर्जीवाड़ा, घर बैठे बन रही थी शिक्षक की हाजिरी, ऐसे हुआ खुलासा

Bihar Education Department: बिदुपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंचनपुर में पदस्थापित शिक्षिका अर्चना कुमारी पर आरोप है कि वे घर बैठकर ऑनलाइन हाजिरी बना रही थीं, जबकि बाद में स्कूल पहुंचकर मैनुअल रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करती थीं.

Written By  K Raj Mishra|Reported By: Rajkumar Singh|Last Updated: May 24, 2026, 07:12 AM IST

Trending Photos

ई-शिक्षा कोष एप में फर्जीवाड़ा
ई-शिक्षा कोष एप में फर्जीवाड़ा

Vaishali News: बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार नए-नए प्रयास कर रही है. इन्हीं में ई-शिक्षा कोष एप लाया गया था, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी पर नजर रखी जा सके, लेकिन अब इस एप से भी सरकार को धोखा दिया जा रहा है. ऐसा ही एक मामला वैशाली से सामने आया है. यहां ई-शिक्षा कोष एप में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. आरोप है कि एक शिक्षिका घर बैठे ऑनलाइन हाज़िरी बना रही थीं, जबकि बाद में स्कूल पहुंचकर मैनुअल रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करती थीं. RTI से हुए खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. 

मामला बिदुपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंचनपुर का है, जहां पदस्थापित शिक्षिका अर्चना कुमारी पर गंभीर आरोप लगे हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले में जांच और विभागीय कार्रवाई की बात कही है. RTI से मिले दस्तावेजों में मैनुअल उपस्थिति और ई-शिक्षा कोष एप की टाइमिंग में बड़ा अंतर पाया गया. इतना ही नहीं, एप पर दर्ज लोकेशन भी विद्यालय की बजाय शिक्षिका के घर की बताई जा रही है. ई-शिक्षा कोष एप में फर्जीवाड़े के इस खुलासे ने शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है?

इससे पहले नवादा से भी ऐसा मामला सामने आए थे. यहां भी कई टीचर ऐसे पाए गए थे, जो ई-शिक्षा कोष की तकनीकि की कमी का फायदा उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे. यह सब कुछ संबंधित स्कूलों के कर्मी, शिक्षक और प्रिसिंपल की मिलीभगत से हो रहा था. नवादा के रजौली कन्या उच्च विधालय की विशिष्ट शिक्षिका कुमारी रश्मि रानी भी ऐसा कर रही थीं, लेकिन पकड़ी गई थीं. वे पिछले साल के नवंबर महीने में अधिकांश दिनों में विद्यालय आगमन और प्रस्थान का एक ही फोटो एक ही स्थिति की फोटो अपलोड करती रहीं थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Vaishali newsBihar Education Department

Trending news

Vaishali news
वैशालीः ई-शिक्षा कोष एप में बड़ा फर्जीवाड़ा, घर बैठे बन रही थी शिक्षक की हाजिरी
Mokama news
मोकामाः सरपंच पति पर फायरिंग, कुख्यात सोनू-मोनू के घर पर पुलिसकर्मियों की हुई तलाशी
Bihar News
बिहार-UP का सफर होगा और आसान! गोंडा से गोल्डेनगंज के बीच बिछेगी तीसरी-चौथी रेल लाइन
Mokama news
मोकामा में सोनू-मोनू गैंग का तांडव, सरपंच पति पर दागीं गोलियां
Deputy CM Vijay Choudhary
जहानाबाद में गरजे डिप्टी सीएम विजय चौधरी, कहा- कानून तोड़ा तो होगी कार्रवाई
Khesari Lal Yadav
अचानक नितिन नवीन के घर पहुंचे खेसारी लाल यादव, सीएम सम्राट चौधरी भी थे मौजूद
Chatra News
Chatra News: मां को प्रेमी के साथ देख भड़का बेटा, दोस्तों संग मिलकर किया मर्डर
Bihar News
Bihar News: BIADA ने 20 मेगा प्रोजेक्ट्स को दी हरी झंडी, 350 करोड़ का होगा निवेश
CM Samrat Choudhary
पटना में AI समिट का शानदार आगाज, सीएम सम्राट की अपील- बिहार ही बनाएं रोजगार के अवसर
Deputy CM Vijay Choudhary
पीएम की अपील के उलट दिखा डिप्टी सीएम का 200 गाड़ियों का काफिला, देख भड़की जनता