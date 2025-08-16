Vaishali Firing: वैशाली में पुलिस पर फायरिंग, अपराधियों को पकड़ने गई टीम पर हमला, बाल-बाल बचे थानाध्यक्ष
Vaishali Firing: वैशाली में पुलिस पर फायरिंग, अपराधियों को पकड़ने गई टीम पर हमला, बाल-बाल बचे थानाध्यक्ष

Vaishali Firing: वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र के रामबाग में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग हुई. थानाध्यक्ष बाल-बाल बचे, लेकिन सभी अपराधी फरार हो गए. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:32 PM IST

Vaishali Firing: बिहार के वैशाली जिले से एक बार फिर अपराधियों के बेखौफ होने की तस्वीर सामने आई है. पातेपुर थाना क्षेत्र के रामबाग गांव में अपराध की योजना बना रहे अपराधियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में थानाध्यक्ष समेत पूरी पुलिस टीम बाल-बाल बच गई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामबाग गांव में कुछ अपराधी एकत्र होकर बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर पातेपुर थाने की पुलिस टीम खुद थानाध्यक्ष के नेतृत्व में मौके पर पहुंची.

यह भी पढ़ें:  चाकू से काट दिया मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज

जैसे ही पुलिस ने छापेमारी की कोशिश की, वहां मौजूद अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. हालांकि, इस फायरिंग में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, लेकिन यह हमला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है. मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और दो खोखा बरामद किया है. पातेपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं और पुलिस पर हमले से आम लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है.

इनपुट- राज कुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

