Hajipur News: गैस एजेंसी के बाहर जमकर चले लात-घूंसे, हंगामे के बाद गोदामों पर की गई मजिस्ट्रेट की तैनाती

Hajipur News: वैशाली जिले के हाजीपुर में इंडियन गैस एजेंसी पर लोग लंबी-लंबी लाइन लगाकर अपनी-अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. इसी बीच वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दरअसल, लाइन में लगे को तीन लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक को दो लोगों ने पकड़ कर पिटाई कर दी. ये पूरा मामला हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के तंगोल स्थित इंडियन गैस एजेंसी का बताया जा रहा है.

होम डिलीवरी सेवा शुरू करने का ऐलान

हंगामा होते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया. प्रशासन अब स्थिति को संभालने में जुट गया है. वैशाली जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए गैस की होम डिलीवरी सेवा शुरू करने का ऐलान किया है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एजेंसियों के बाहर अब भी भीड़ और अव्यवस्था कम होती नजर नहीं आ रही है. एक ओर प्रशासन गैस की किल्लत से इनकार कर रहा है तो दूसरी और सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी कतार लग रही है. लाइन लगने के कारण लोगों में किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो जा रहा है और मारपीट की खबरें सामने आ रही है.

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सभी गैस गोदामों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती

एडीएम संजय कुमार के मुताबिक, व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी गैस गोदामों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है. प्रशासन लोगों से घबराने नहीं और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. प्रशासन का दावा है कि गैस सप्लाई जल्द सामान्य हो जाएगी और आने वाले दिनों में होम डिलीवरी पूरी तरह शुरू कर दी जाएगी.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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