प्रेमिका चढ़ी टावर पर, तो पुलिस प्रेमी को लगी खोजने, 10 घंटे में दोनों का करा दिया मिलन

Vaishali Latest News: महनार क्षेत्र में एक लड़की प्रेमी से शादी की करने की जिद में बिजली के टावर पर चढ़ गई. करीब 10 घंटे तक चले इस ड्रामे का अंत तब हुआ, जब पुलिस प्रेमी को मौके पर लेकर पहुंची और शादी का वादा होने के बाद वह नीचे उतरी.
Trending Photos
Vaishali News: वैशाली जिले के महनार में फिल्म शोले जैसा एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलटी थी. यहां वीरू नहीं, बल्कि समझिए बसंती शादी की जिद में हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई. बस फर्क इतना है कि वह फिल्म का सीन था और इसमें पानी की टंकी थी. मगर, इस कहानी में पानी की टंकी नहीं हाईटेंशन टावर है. चलिए पूरे मामले को जानते हैं.
दरअसल, महनार अनुमंडल क्षेत्र के स्टेशन रोड पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक नाबालिग लड़की शादी की जिद में हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई. देखते ही देखते मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. महनार अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार समेत कई अधिकारी युवती को समझाने में जुटे रहे, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी.
बताया जाता है कि लड़की और उसका प्रेमी अलग-अलग जाति से हैं और दोनों के नाबालिग होने के कारण परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया था. इसी बात से नाराज होकर युवती ने यह खतरनाक कदम उठाया. स्थिति तब नियंत्रण में आई जब वैशाली जिलाधिकारी वर्षा सिंह की पहल पर पुलिस ने प्रेमी को खोजकर मौके पर बुलाया.
प्रेमी की तरफ से शादी का वादा करने के बाद प्रेमिका टावर से नीचे उतरने को तैयार हो गई. पुलिस ने लड़की को सुरक्षित नीचे उतारकर भीड़ से अलग किया और पूछताछ के बाद उसके माता-पिता को सौंप दिया. पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान लड़की की बड़ी बहन मोबाइल के जरिए उसे नीचे से गाइड कर रही थी, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह
यह भी पढ़ें: मोतिहारी जहरीली शराब कांड के 2 मुख्य आरोपियो ने कोर्ट में किया सरेंडर,अबतक 10 की मौत