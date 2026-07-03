Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Vaishali
  • /सिक्सर के 6 गोली छाती में... गाने पर दूल्हे ने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

'सिक्सर के 6 गोली छाती में...' गाने पर दूल्हे ने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

Vaishali News: वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के लावापुर गांव में शादी समारोह के दौरान दूल्हे और उसके भाई द्वारा खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 03, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:11 PM IST
'सिक्सर के 6 गोली छाती में...' गाने पर दूल्हे ने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस
Image Credit: सिक्सर के 6 गोली छाती में...&#039; गाने पर दूल्हे ने लहराई पिस्टलSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
VB-G RAM-G: बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा काम, 1.42 करोड़ मजदूरों के रोजगार पर संकट
VB-G RAM-G Scheme55 min ago
2
Munger News1 hr ago
3
Bettiah news1 hr ago
4
Patna zoo1 hr ago
5
Bagaha News1 hr ago