'सिक्सर के 6 गोली छाती में...' गाने पर दूल्हे ने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के लावापुर गांव से शादी समारोह के दौरान हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दुल्हे और उनके भाई 'सिक्सर के 6 गोली छाती में रे' इस गाने पर खुलेआम हथियार लेकर डांस करते और उसका प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो में दूल्हा भी हाथ में हथियार लेकर जश्न मनाता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में इसकी खूब चर्चा हो रही है.