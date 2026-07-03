'सिक्सर के 6 गोली छाती में...' गाने पर दूल्हे ने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

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Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के लावापुर गांव से शादी समारोह के दौरान हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दुल्हे और उनके भाई 'सिक्सर के 6 गोली छाती में रे' इस गाने पर खुलेआम हथियार लेकर डांस करते और उसका प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो में दूल्हा भी हाथ में हथियार लेकर जश्न मनाता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में इसकी खूब चर्चा हो रही है.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो लावापुर गांव निवासी जय राम राय के पुत्र गुड्डू कुमार की शादी से पहले आयोजित बिलौकी की रस्म का है. इस दौरान परिवार की महिलाएं देवी पूजा के लिए जा रही थीं. इसी बीच गुड्डू कुमार और उसका भाई सिंटू कथित रूप से बारी -बारी से हथियार लहराते नजर आए. वीडियो में अन्य लोग भी'सिक्सर के 6 गोली छाती में रे' इस गाने पर हथियार के साथ डांस करता दिखाई दे रहे है.
शादी समारोह में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन और कथित हर्ष फायरिंग जैसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. सार्वजनिक कार्यक्रमों में हथियारों का प्रदर्शन कानून का उल्लंघन माना जाता है और इससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है.
वीडियो वायरल होने के बाद वैशाली पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में यदि वीडियो सही पाया जाता है और हथियारों का अवैध प्रदर्शन या अन्य कानून उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.