Hajipur Vidhan Sabha Seat: हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही हाजीपुर, कांग्रेस को CM दिया तो BJP को केंद्रीय मंत्री मिला
Hajipur Vidhan Sabha Seat: हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही हाजीपुर, कांग्रेस को CM दिया तो BJP को केंद्रीय मंत्री मिला

Hajipur Vidhan Sabha Chunav 2025: हाजीपुर विधानसभा सामान्य वर्ग की सीट है. इस सीट पर शुरुआती दौर में यहां कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन अब बीजेपी का सबसे मजबूत किला मानी जाती है. पहले चुनाव में कांग्रेस के सरयू प्रसाद को जीत हासिल हुई तो वर्तमान समय में बीजेपी के अवधेश सिंह विधायक हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:58 AM IST

हाजीपुर विधानसभा सीट
हाजीपुर विधानसभा सीट

Hajipur Assembly Seat Profile: वैशाली जिले के हाजीपुर का इतिहास काफी पुराना है. कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में बंगाल के राजा हाजी इलियास शाह ने इस क्षेत्र पर शासन किया था और उनके नाम पर ही इस शहर का नाम हाजीपुर पड़ा. वैशाली जिले का मुख्यालय भी हाजीपुर है. यह शहर अपने केलों की मिठास के लिए प्रसिद्ध है. वहीं हाजीपुर विधानसभा सीट की बात अगर की जाए, तो यह सीट हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर आती है. हाजीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है, वहीं हाजीपुर विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए खुली है. हाजीपुर लोकसभा सीट पर दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके परिवार का एकछत्र राज चल रहा है. वहीं विधानसभा सीट भी हमेशा से विशेष रही है. 

चुनावी इतिहास

हाजीपुर विधानसभा सीट की स्थापना साल 1951 में हुई थी. शुरुआती दौर में यहां कांग्रेस का दबदबा था. 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के सरयू प्रसाद को जीत हासिल हुई तो 1957 और 1962 में लगातार दो बार कांग्रेस के दीप नारायण सिंह विधायक चुने गए. इसी दौरान 1961 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के निधन के बाद दीप नारायण सिंह को बिहार का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया था. हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 17 दिन का था. इसके बाद बिनोदानंद झा को राज्य की कमान सौंप दी गई थी. 1967 में सीपीआई के किशोरी प्रसन्न सिंह ने जीत दर्ज की. 1969 और 1972 के चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी के मोती लाल कानन विधायक बने थे. 1990 में कांग्रेस को आखिरी बार जीत मिली थी. तब जगन्नाथ प्रसाद राय ने पंजा मजबूत किया था.

2000 से बीजेपी का कब्जा

साल 2000 के चुनाव से राजनीति ने करवट बदली और तब से यहां बीजेपी का कब्जा है. साल 2000 में बीजेपी के नित्यानंद राय (अभी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री) ने राजद के राजेन्द्र राय को हराकर पहली बार कमल खिलाया था. लगातार 4 जीत हासिल करके 2014 तक वह इस सीट के विधायक रहे. फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में उजियारपुर से सांसदी जीत गए और दिल्ली चले गए. दिल्ली पहुंचते ही सीधे मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई. नित्यानंद राय के बाद अवधेश सिंह यहां पर बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं. 2014 में हुए उपचुनाव में उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी. इसके बाद 2015 और 2020 में वही विधायक चुने गए. इस तरह से बीजेपी लगातार सात चुनाव जीत चुकी है. 

जातीय समीकरण

हाजीपुर सीट पर यादव और राजपूत वोटरों का दबदबा माना जाता है. यहां करीब 19 प्रतिशत यादव मतदाता हैं तो राजपूत मतदातों की संख्या भी 15 प्रतिशत के करीब है. वहीं. 8% मुस्लिम वोटरों की भी आबादी अहम मानी जाती है. NDA की सबसे बड़ी चुनौती एससी वोटबैंक को साधना है, वहीं चिराग पासवान की भूमिका भाजपा के लिए सहायक साबित हो सकती है. वहीं 2020 में भाजपा की जीत का अंतर मात्र 3000 वोटों का रह गया, जो राजद की बढ़ती पकड़ का संकेत हैं.

;