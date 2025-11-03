Advertisement
Hajipur: तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, MP के 3 लोगों की मौत... एग्जिट पोल के लिए काम करने आए थे बिहार

Hajipur Accident News: हाजीपुर में एक तेज रफ्तार लग्जरी कार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एग्जिट पोल के लिए काम करने बिहार आए थे और किशनगंज का कार्य पूरा कर हाजीपुर आ रहे थे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:19 AM IST

Hajipur: तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर
Hajipur: तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर

Hajipur News: वैशाली के हाजीपुर में औद्योगिक थाना क्षेत्र के नाईपर के पास आज (3 नवंबर) सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एग्जिट पोल के लिए काम करने बिहार आए थे. हादसा सुबह लगभग 4:00 बजे के आसपास हुआ, जब एक तेज रफ्तार लग्जरी कार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में जा घुसी. इस हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मिली जानकारी के अनुसार, जंदाहा के तरफ से हाजीपुर की ओर जा रही लग्जरी कार ने सड़क किनारे गलत दिशा में खड़ी ट्रक को पीछे से टक्कर मारी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन कार सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.  

यह भी पढ़ें: Patna: मीठापुर फ्लाईओवर बंद, लोगों को करना पड़ रहा 500 मीटर की बजाय 2 KM का सफर

मरने वालों में एक महिला और 2 पुरुष
घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्रेन की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला और उन्हें सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया. घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. मरने वालों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं. 

शवों को कार से निकाला गया
बताया जा रहा है कि सभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एग्जिट पोल के लिए काम करने बिहार आए थे और किशनगंज का कार्य पूरा कर हाजीपुर आ रहे थे. औद्योगिक थाना अध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि तेज रफ्तार लग्जरी कार ने खड़ी ट्रक में टक्कर मारी, जिससे तीन लोगों की मौत हुई है. उन्होंने पुष्टि की कि शवों को कार से निकालकर घायलों को अस्पताल भेजा गया है.

घायलों की पहचान हाजीपुर के चकुंडा उर्फ मिल्की गांव निवासी अरुण चौधरी की 28 वर्षीय पत्नी पुष्पा चौधरी, उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी सरोज वर्मा की 26 वर्षीय पत्नी शालिनी वर्मा, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के 24 वर्षीय कपिल कुमार और समस्तीपुर जिले के मोहनपुर निवासी स्वर्गीय शिव बच्चन सिंह के 19 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार सिंह के रूप में हुई है. 

मध्य प्रदेश के हैं सभी मृतक
मृतक का नाम राजाबाई चौधरी (23 साल) पति झींगा चौधरी मध्यप्रदेश के गनौर, हेमंत प्रताप यादव (24 साल) पिता गणेश प्रताप यादव छतरपुर मध्यप्रदेश के तैयामर वार्ड 3, रामस्वरूप यादव (23 साल) पिता गिवर्धन यादव डरधनिया वकसाहा मध्यप्रदेश है.  

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह

