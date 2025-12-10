Advertisement
Bihar Air Pollution: दिल्ली अगर गैस चैंबर तो हाजीपुर को क्या कहेंगे, गंगा किनारे इस शहर में आखिर क्यों लोगों का दम घुंट रहा?

Hajipur News: देश के कई शहरों में बढ़ता प्रदूषण अब भी जानलेवा बना हुआ है. अभी तक तो सिर्फ दिल्ली की हवा को ही जहरीली बताया जाता था, लेकिन अब इसमें हाजीपुर भी शामिल है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, हाजीपुर में औद्योगिक कचरा खुले में बिना रोक-टोक के जलाया जा रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:01 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Hajipur Air Pollution: बिहार का हाजीपुर जिला अपने केले के लिए प्रसिद्ध है. यहां का केला देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है. हालांकि, अब हाजीपुर का नाम देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है. वायु प्रदूषित शहरों में हाजीपुर टॉप पर है. इस शहर की वायु गुणवत्ता देश की राजधानी दिल्ली से भी खराब हो गई है. बता दें कि मंगलवार (9 दिसंबर) सुबह 7 बजे जारी आंकड़ों से पता चला कि देश के टॉप 10 वायु प्रदूषित शहरों में बिहार के दो शहर शामिल हैं. इनमें हाजीपुर टॉप पर बना हुआ है. जहरीली हवा के मामले में पटना ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है. पटना का एक्यूआई 577 दर्ज हुआ तो वहीं हाजीपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 625 तक पहुंच गया. जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है. इसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली को गैस चैंबर कहा जाता है तो हाजीपुर को क्या कहा जाए? 

हाजीपुर की जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन?

देश के कई शहरों में बढ़ता प्रदूषण अब भी जानलेवा बना हुआ है. अभी तक तो सिर्फ दिल्ली की हवा को ही जहरीली बताया जाता था, लेकिन अब इसमें हाजीपुर भी शामिल है. यहां प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है. बता दें कि बिहार के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में हाजीपुर का नाम शामिल है और वायु प्रदूषण के लिए यहां की फैक्ट्रियां ही जिम्मेदार हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, हाजीपुर में औद्योगिक कचरा खुले में बिना रोक-टोक के जलाया जा रहा है, जिससे यहां की हवा प्रदूषित हो रही है.

क्या चमड़ा उद्योग से गंदा हो रहा हाजीपुर?

क्लस्टर की फील्ड में हाजीपुर बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है. यहां जूता निर्माण इकाई के कई कारखाने चल रहे हैं. जहां सैनिकों के लिए जूते बनाने का काम होता. यहां स्थित कंपिटेन्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रसियन सैनिकों के लिए जूता एक्सपोर्ट करती है. हालांकि, चमड़ा उद्योग में यूपी का कानपुर और आगरा शहर ही प्रमुख हैं. इसके अलावा हाजीपुर में न्यू जिली सीज़नल वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्प्लीट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसी प्रमुख औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं. खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, फुटवियर एवं अन्य उद्योग भी बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है. इससे रोजगार तो बढ़ेगा लेकिन प्रदूषण भी बढ़ेगा.

