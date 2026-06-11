/हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर EOU की रेड: आय से 208% अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला

स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद

लेखापाल मनीष के ऊपर आय से 2 करोड़ अधिक की सम्पति अर्जित करने का आरोप है, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया था. मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट से तलाशी के आदेश मिलने के बाद ईओयू कि टीम सुबह छापेमारी करने पहुंची है. इस दौरान स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद है. मिली जानकारी के अनुसार, मनीष कुमार के नीजी आवास के अलावा हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित कार्यालय पर भी अलग-अलग टीम द्वारा तलाशी और जांच की जा रही है.