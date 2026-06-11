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हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर EOU की रेड: आय से 208% अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला

हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर और ऑफिस पर EOU की रेड चल रही है. मिली जानकारी के अनुसार, ये मामला आय से 208% अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:24 AM IST
हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर EOU की रेड: आय से 208% अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला
Image Credit: हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर EOU की रेड

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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