/हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर EOU की रेड: आय से 208% अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला

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Hajipur News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत एक और भ्रष्ट सरकारी कर्मी पर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ा प्रहार किया है. आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के एक मामले में हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट के घर पर सुबह सुबह दबिश दी है. हाजीपुर के बागमली मोहल्ला स्थित अकाउंटेंट मनीष कुमार के आलीशान घर और नगर परिषद कार्यालय पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंच कर छापेमारी कर रही है और दस्तावेजों को खंगाल रही है.
स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद
लेखापाल मनीष के ऊपर आय से 2 करोड़ अधिक की सम्पति अर्जित करने का आरोप है, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया था. मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट से तलाशी के आदेश मिलने के बाद ईओयू कि टीम सुबह छापेमारी करने पहुंची है. इस दौरान स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद है. मिली जानकारी के अनुसार, मनीष कुमार के नीजी आवास के अलावा हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित कार्यालय पर भी अलग-अलग टीम द्वारा तलाशी और जांच की जा रही है.
208 प्रतिशत से अधिक की संपति होने की शिकायत
छापेमरी खत्म होने के बाद आरोपी लेखापाल मनीष कुमार के पास कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी मिल सकेगी. मनीष के ऊपर आय से 208 प्रतिशत से अधिक की संपति होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आलोक में आज छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह
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