Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3072584
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

Hajipur News: ड्यूटी पर रील देख रहे डॉक्टर और नर्स! इधर गार्ड और सफाईकर्मियों ने संभाला इमरजेंसी वार्ड का जिम्मा

Hajipur News: वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें गार्ड, सफाईकर्मी और निजी एंबुलेंस चालक इलाज करते नजर आ रहे हैं. मामले ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:18 AM IST

Trending Photos

Hajipur News: ड्यूटी पर रील देख रहे डॉक्टर और नर्स! इधर गार्ड और सफाईकर्मियों ने संभाला इमरजेंसी वार्ड का जिम्मा
Hajipur News: ड्यूटी पर रील देख रहे डॉक्टर और नर्स! इधर गार्ड और सफाईकर्मियों ने संभाला इमरजेंसी वार्ड का जिम्मा

Hajipur News: बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है. हाजीपुर सदर अस्पताल को लेकर सरकार और अधिकारी बेहतर इलाज और सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन इमरजेंसी वार्ड की वायरल तस्वीरों और वीडियो ने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दृश्य साफ तौर पर दिखाते हैं कि अस्पताल में इलाज की जिम्मेदारी प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों के बजाय अन्य कर्मियों के हाथों में सौंप दी गई है.

गार्ड कर रहे जांच, सफाईकर्मी दे रहे इंजेक्शन
वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाजीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात सिक्योरिटी गार्ड मरीजों की जांच करते नजर आ रहे हैं, जबकि सफाईकर्मी मरीजों को इंजेक्शन लगाते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, निजी एंबुलेंस चालक भी वार्ड के अंदर मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए हैं. यह दृश्य न केवल नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ भी माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: सुधरिए... वरना बाहर जाइए! बगहा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देख भड़के विधायक

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टर और जीएनएम मोबाइल में व्यस्त
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय यह सब हो रहा था, उस दौरान इमरजेंसी वार्ड में तैनात जीएनएम और डॉक्टर मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए. इलाज की गंभीर जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर इस तरह की लापरवाही ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों देखी जा रही है.

प्रशासन हरकत में, जांच के आदेश
मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. इस संबंध में वैशाली के सिविल सर्जन श्याम नंदन प्रसाद सिंह ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें इस प्रकरण की जानकारी मिली है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

TAGS

vaisali newshajipur sadar hospital

Trending news

Begusarai News
खगड़िया से पटना तक भटके परिजन, बेगूसराय के डॉ. कृष्ण कुमार ने दी मासूम को नई जिंदगी!
Patna Weather
पटना में भयंकर गलन से हालत खराब, AQI भी 280 पहुंचा, क्या बारिश के मिल रहे संकेत?
Kaimur forest land scam
सरकारी फाइलों में 'गायब' हो गया जंगल, अफसरों की मिलीभगत से बेच दी गई 62 डिसमिल भूमि
Bihar Weather
कड़ाके की ठंड से कांपा बिहार! चंपारण, सीमांचल में जबरदस्त सर्दी, जानें आज का मौसम
Bettiah news
बेतिया से समृद्धि यात्रा का आगाज, विकास की रफ्तार बढ़ाने मैदान में उतरेंगे CM
Ram Kripal Yadav
तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में जाएंगे 'चाचा', रामकृपाल यादव ने स्वीकार किया न्योता
Pawan Singh
पवन सिंह का नया धमाका 'मार दीही पाला', फिर होने लगी नीलम गिरी की चर्चा, जो...
MP Pappu Yadav
'गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह', MP पप्पू यादव के पोस्ट ने बढ़ाई सियासी तपिश
MP Shambhavi Choudhary
'मुस्लिम-ईसाई रह सकते हैं, पर हिंदू ही सेक्युलर क्यों?' शांभवी का कांग्रेस पर हमला
Jharkhand news
कौन संभालेगा झारखंड बीजेपी की कमान? 13 जनवरी को नए अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव