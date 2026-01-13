Hajipur News: ड्यूटी पर रील देख रहे डॉक्टर और नर्स! इधर गार्ड और सफाईकर्मियों ने संभाला इमरजेंसी वार्ड का जिम्मा

Hajipur News: बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है. हाजीपुर सदर अस्पताल को लेकर सरकार और अधिकारी बेहतर इलाज और सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन इमरजेंसी वार्ड की वायरल तस्वीरों और वीडियो ने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दृश्य साफ तौर पर दिखाते हैं कि अस्पताल में इलाज की जिम्मेदारी प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों के बजाय अन्य कर्मियों के हाथों में सौंप दी गई है.

गार्ड कर रहे जांच, सफाईकर्मी दे रहे इंजेक्शन

वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाजीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात सिक्योरिटी गार्ड मरीजों की जांच करते नजर आ रहे हैं, जबकि सफाईकर्मी मरीजों को इंजेक्शन लगाते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, निजी एंबुलेंस चालक भी वार्ड के अंदर मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए हैं. यह दृश्य न केवल नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ भी माना जा रहा है.

डॉक्टर और जीएनएम मोबाइल में व्यस्त

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय यह सब हो रहा था, उस दौरान इमरजेंसी वार्ड में तैनात जीएनएम और डॉक्टर मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए. इलाज की गंभीर जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर इस तरह की लापरवाही ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों देखी जा रही है.

प्रशासन हरकत में, जांच के आदेश

मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. इस संबंध में वैशाली के सिविल सर्जन श्याम नंदन प्रसाद सिंह ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें इस प्रकरण की जानकारी मिली है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह