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वैशालीः महिला दारोगा से मारपीट के आरोप में अभिवक्ता समेत 3 गिरफ्तार, वकीलों ने थाना घेरा!

Hajipur News: हाजीपुर के पासवान चौक सब्जी मंडी के पास पार्किंग विवाद को लेकर पुलिस और वकील आमने-सामने आ गए. बताया जा रहा है कि जब एक महिला दारोगा ने कार सवार से गाड़ी हटाने को कहा तो उसने अभद्रता की. इस मामले में पुलिस ने एक अधिवक्ता समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया. इसी से साथी वकील भड़क गए और थाने पहुंच गए.

Written ByRajkumar SinghEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:03 AM IST
वैशालीः महिला दारोगा से मारपीट के आरोप में अभिवक्ता समेत 3 गिरफ्तार, वकीलों ने थाना घेरा!
Image Credit: वैशालीः महिला दारोगा से मारपीट के आरोप में अभिवक्ता समेत 3 गिरफ्तार, वकीलों ने थाना घेरा! (Zee Media)

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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