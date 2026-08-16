/वैशालीः महिला दारोगा से मारपीट के आरोप में अभिवक्ता समेत 3 गिरफ्तार, वकीलों ने थाना घेरा!

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वैशाली जिले के हाजीपुर में कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव में बदल गया है. दरअसल, पासवान चौक सब्जी मंडी के पास एक महिला दरोगा ने कार चालक और उसके परिजनों पर मारपीट, गाली-गलौज और वर्दी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. बीच-बचाव करने पहुंचे एक सिपाही के साथ भी मारपीट का आरोप है. मामला बढ़ा तो पुलिस ने एक अधिवक्ता समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता औद्योगिक थाने पहुंच गए. मामला हाजीपुर के पासवान चौक सब्जी मंडी का है.
बताया जा रहा है कि सड़क पर कार खड़ी होने के कारण जाम की स्थिति बनी थी. इसी दौरान औद्योगिक क्षेत्र थाने में तैनात महिला दरोगा नेहा कुमारी वहां पहुंचीं और कार को आगे बढ़ाने के लिए कहा. आरोप है कि इसी बात को लेकर कार सवार युवक और उसकी पत्नी महिला दरोगा से उलझ गए. महिला दरोगा का आरोप है कि उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई, वर्दी खींची गई और जब उन्होंने थाने को सूचना देने के लिए मोबाइल निकाला तो मोबाइल भी छीन लिया गया.
इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक सिपाही ने महिला दरोगा को विवाद में घिरा देखा और बीच-बचाव करने पहुंचा. आरोप है कि उसके साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक, उसकी पत्नी और बीच-बचाव करने पहुंचे अधिवक्ता को हिरासत में ले लिया. अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में वकील औद्योगिक थाने पहुंच गए और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे.