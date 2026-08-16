/वैशालीः महिला दारोगा से मारपीट के आरोप में अभिवक्ता समेत 3 गिरफ्तार, वकीलों ने थाना घेरा!

वैशाली जिले के हाजीपुर में कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव में बदल गया है. दरअसल, पासवान चौक सब्जी मंडी के पास एक महिला दरोगा ने कार चालक और उसके परिजनों पर मारपीट, गाली-गलौज और वर्दी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. बीच-बचाव करने पहुंचे एक सिपाही के साथ भी मारपीट का आरोप है. मामला बढ़ा तो पुलिस ने एक अधिवक्ता समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता औद्योगिक थाने पहुंच गए. मामला हाजीपुर के पासवान चौक सब्जी मंडी का है.