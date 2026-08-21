/हाजीपुरः ठेकेदार रामनरेश राय हत्याकांड में पुलिस की बड़ी सफलता, दो अपराधी गिरफ्तार

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ठेकेदार रामनरेश राय हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने वारदात के वक्त बाइक चलाने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. जानकारी के मुताबिक, दोनो शूटरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. पुलिस के अनुसार, ठेकेदार की हत्या के लिए अपराधियों को 5 लाख की सुपारी दी गई थी.
बता दें कि 13 अगस्त को वैशाली में हुए चर्चित ठेकेदार रामनरेश राय की गोली मारकर हत्या हुई थी. पुलिस ने इस मामले में पटना के दानापुर से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दोनों अभियुक्त वैशाली जिले के ही रहने वाले हैं और हत्या के वक्त दोनों बाइक चला रहे थे. पुलिस के अनुसार, दोनों अभियुक्तों ने कई अहम खुलासे किए है. घटना के वक्त यही दोनों अपराधी बाइक चला रहे थे, जबकि शूटर इनकी बाइक पर बैठे हुए थे.
इस बारे में वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि इस मामले में नामजद आरोपी सहदेव राय सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. एसपी ने बताया कि पटना के दानापुर से गिरफ्तार दोनों अपराधी रमेश और आदित्य ने खुलासा किया कि हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी और एक लाख रुपया एडवांस भी दिया गया था. हालांकि, यह सुपारी किसने दी इसका खुलासा नहीं हुआ है.
एसपी के अनुसार, अपराधियों की बात मुकेश नाम के व्यक्ति से हो रही थी और प्राथमिकी में भी मुकेश राय का नाम शामिल है. लिहाजा, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि केस में नामजद मुकेश ही अपराधियों से बात कर रहा था या फिर कोई और मुकेश है. वहीं, एसपी ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने की जिम्मेवारी मुजफ्फरपुर जिले के कुख्यात अपराधी छोटू राणा को दी गई थी और छोटू राणा ने ही सभी अपराधियों को हायर किया था.
फिलहाल, पुलिस ने अभी तक इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही दोनो शूटर भी पुलिस गिरफ्त में होंगे. ऐसे में लग रहा है कि वैशाली पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस सुलझाने के बहुत करीब पहुंच गई है.
रिपोर्ट- राजकुमार