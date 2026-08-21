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हाजीपुरः ठेकेदार रामनरेश राय हत्याकांड में पुलिस की बड़ी सफलता, दो अपराधी गिरफ्तार

Contractor Ramnaresh Rai Murder Case: ठेकेदार रामनरेश राय हत्याकांड में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. दोनों हाजीपुर के ही रहने वाले हैं और घटना के वक्त बाइक चला रहे थे. अभियुक्तों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 21, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:49 AM IST
हाजीपुरः ठेकेदार रामनरेश राय हत्याकांड में पुलिस की बड़ी सफलता, दो अपराधी गिरफ्तार
Image Credit: हाजीपुरः ठेकेदार रामनरेश राय हत्याकांड में पुलिस की बड़ी सफलता, दो अपराधी गिरफ्तार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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