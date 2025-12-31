Hajipur Accident: घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, कार सवार 2 की हालत गंभीर, ट्रक चालक फरार

Hajipur Road Accident: वैशाली जिले के बिदुपुर से बड़ी खबर आ रही है. यहां हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग पर कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई है. टक्कर इतना जोरदार था की आवाज दूर तक गई और लोग भागे भागे पहुंचे. लोगों ने दोनों गाड़ियों को सड़क किनारे पलटा हुआ पाया. कार में सवार दो युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे. लोगों ने किसी तरह से कार के दरवाजे का शीशा तोड़कर दोनों घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.

बताया जा रहा है कि कार पटना की ओर से जंदाहा की तरफ जा रही थी और ट्रक जंदाहा की ओर से हाजीपुर की तरफ जा रहा था. तभी दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. घायल दोनों युवक की पहचान मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर गांव के सद्दाम हुसैन और रहमान के रूप में पहचान हुई है. लोगों ने गाड़ी की गिलास तोड़कर युवक को बाहर निकाला और आनन फानन में हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देखते हुए पटना के पीएमसी रेफर कर दिया. सूचना मिलते ही बिदुपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है. फरार ट्रक चालक की खोजबीन की जा रही है.

उधर भागलपुर में एक युवक को रील्स बनाना भारी पड़ गया. बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक रील्स बनाने के चक्कर में करीब 50 फीट गहरी खाई (गड्ढे) में जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की पहचान बांका जिले के धोरेया थाना क्षेत्र के लोगांय गांव निवासी श्यामलाल का पुत्र रुपेश कुमार के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों ने उसे गड्ढे से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्हौला में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया गया. यह घटना सन्हौला बाजार की है. बताया जा रहा है कि गेहरा नदी पर बने छिटका के ऊपर युवक अपनी बाइक के साथ रील्स बनाने की कोशिश कर रहा था.