राज्य चुनें
वैशाली जिले के हाजीपुर में 19 जून, 2026 दिन शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है. हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-22 पर यात्रियों से भरी एक टेंपो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों का इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में चल रहा है. हादसे के बाद टेंपो चालक मौके से फरार हो गया.
घटना सदर थाना क्षेत्र के रामाशीष चौक ओवरब्रिज की है, जहां मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की ओर आ रही यात्रियों से भरी एक टेंपो अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
वहीं, हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, हादसे में कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य सात लोगों का इलाज चल रहा है.
घायलों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर पट्टी निवासी अमित सिंह, जुरावनपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी विकास राय, भगवानपुर थाना क्षेत्र के सतपुरा निवासी अंजली कुमारी और शिवनाथ प्रसाद गुप्ता समेत कई यात्री शामिल हैं.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टेंपो चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बादहै यह हादसा हुआ. दुर्घटना के बाद चालक टेंपो को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस टेंपो के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके मालिक और फरार चालक की पहचान करने में जुटी है. वहीं, हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह