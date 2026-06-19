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हाजीपुर में मौत बनकर दौड़ी टेंपो! NH-22 पर डिवाइडर से टकराई, 11 घायल, 4 की हालत नाजुक

Vaishali Road Accident: वैशाली में भीषण सड़क हादसा हो गया. हाजीपुर-मुजफ्फरपुर हाईवे पर यात्रियों से भरी टेंपो पलटी गई. इस हादसे में 11 लोग जख्मी हो गए. जबकि 4 लोग की हालत नाजुक बताई जी रही है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:07 PM IST
हाजीपुर में मौत बनकर दौड़ी टेंपो! NH-22 पर डिवाइडर से टकराई, 11 घायल, 4 की हालत नाजुक
Image Credit: हाजीपुर-मुजफ्फरपुर हाईवे पर यात्रियों से भरी टेंपो पलटी, 11 जख्मी

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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