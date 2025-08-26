Hajipur News: कोई नहर में तो कोई तालाब में, हाजीपुर में दो बच्चों की डूबने से हुई मौत
Hajipur News: कोई नहर में तो कोई तालाब में, हाजीपुर में दो बच्चों की डूबने से हुई मौत

Vaishali News: पहली घटना शहरिया पंचायत की है. यहां जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में एक बच्चा गिर गया. दूसरी घटना में चकफैज पंचायत के कुम्हरकोल बुजुर्ग गांव की है. यहां नहर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:25 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Vaishali News: वैशाली जिले से बड़ी दुखद खबर सामने आई है. यहां पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. घटना सहदेई थाना क्षेत्र की है. जहां दो अलग अलग स्थानों पर पानी भरे गढ्ढे एवं नहर में डूबने से दो किशोर की मौत हो गई. जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पहली घटना शहरिया पंचायत की है. यहां जेसीबी से खोदे गए गढ्ढे में पानी भरा था, जिसमें एक बच्चा गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान वार्ड संख्या-5 निवासी सरोज कुमार राय के 14 वर्षीय बेटे रितेश राज के रूप में हुई है.

बताया गया कि रितेश कुमार अपने जानवर के लिए चारा लाने शहरिया चंवर में गया था. बताया गया कि चारा लेकर जब वह आ रहा था. इसी दौरान पैर पिसलने से वह पानी भरे गढ्ढे ने जा गिरा. जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई. वहीं दूसरी घटना में चकफैज पंचायत के कुम्हरकोल बुजुर्ग गांव की है. यहां नहर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई. मृतक की शिनाख्त वार्ड संख्या-2 रविदास टोला निवासी जय प्रकाश राम के 12 वर्षीय बेटे जयंत प्रकाश के रूप में हुई.

घटना को लेकर बताया गया कि मृतक देवा चौक स्थित एक निजी विद्यालय में वर्ग पांच में पढ़ता था. वह विद्यालय की छुट्टी होने पर घर आया था. बताया गया कि खेलने के दौरान पैर फिसलने से वह नहर में जा गिरा था. जब वह काफी देर तक घर नही लौटा तो परिजन उसकी तलाश करने लगे. नहर किनारे उसकी चप्पल देख लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. जब नहर में खोजबीन की गई तो उसका शव मिला.

रिपोर्ट- राजकुमार

Hajipur News

