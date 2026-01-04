Advertisement
Vaisali News: खाकी ने किया शर्मसार! चोर के घर गई पुलिस खुद बन गई 'लुटेरी', सोना-चांदी और कैश गायब

Vaisali News: वैशाली में पुलिस की छवि एक बार फिर दागदार हो गई है. लालगंज थाना की पुलिस पर छापेमारी के दौरान सोना, चांदी और लाखों रुपये नकद छिपाने का गंभीर आरोप लगा है. मामले में एसपी ने थानाध्यक्ष और दरोगा को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:42 PM IST

Vaisali News: वैशाली जिले में खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. चोर के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ही चोरी का गंभीर आरोप लगा है. लालगंज थाना की पुलिस पर सोना, चांदी और लाखों रुपये नकद छिपाने का आरोप सामने आया है. मामला उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एसपी ललित मोहन शर्मा ने लालगंज थाना के थानाध्यक्ष और एक दरोगा को तत्काल निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

31 दिसंबर को किया गया था चोर गिरोह का खुलासा
दरअसल 31 दिसंबर को लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पति-पत्नी द्वारा चलाए जा रहे चोर गिरोह के उद्भेदन की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि लालगंज थाना क्षेत्र के बिलनपुर गांव में रामप्रीत सहनी के घर से चोरी के बर्तन, टीवी, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं. इस दौरान आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया था.

सोना-चांदी और नकदी छिपाने का आरोप
लेकिन इस गिरोह के उद्भेदन के बाद मामला उस वक्त पलट गया जब यह खुलासा हुआ कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान केवल बर्तन और टीवी ही नहीं, बल्कि कई किलो सोना, चांदी और लाखों रुपये नकद भी बरामद किए थे, जिन्हें जब्त सूची में शामिल नहीं किया गया. आरोपी रामप्रीत सहनी के रिश्तेदार गेना लाल सहनी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छापेमारी के दौरान पुलिस 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और भारी मात्रा में नकद लेकर गई, लेकिन उसे कहीं दर्ज नहीं किया गया.

गवाहों के बयान के बाद एसपी की कार्रवाई
इतना ही नहीं, सरकारी गवाह बनी गांव की एक महिला ने भी दावा किया है कि ग्रामीणों ने पुलिस को भारी मात्रा में सामान ले जाते देखा था. इसके बावजूद पुलिस ने केवल बर्तन और टीवी की बरामदगी दिखाई. मामले के तूल पकड़ने के बाद एसपी ललित मोहन शर्मा ने लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार और दरोगा सुमन झा को निलंबित कर कर दिया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

