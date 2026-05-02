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वो विधवा थी, लेकिन किसी के प्रेम में थी...फिर उसकी हत्या हो गई, हाजीपुर पुलिस कर रही घटना की जांच

Hajipur News: वैशाली के हाजीपुर में मगरहट्टा पोखर के पास 32 वर्षीय हेमंती देवी की गला रेतकर निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जुटकर साक्ष्य एकत्र कर रही है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 08:18 AM IST

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वो विधवा थी, लेकिन किसी के प्रेम में थी...फिर उसकी हत्या हो गई, हाजीपुर पुलिस कर रही घटना की जांच
वो विधवा थी, लेकिन किसी के प्रेम में थी...फिर उसकी हत्या हो गई, हाजीपुर पुलिस कर रही घटना की जांच

Hajipur News: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से एक दिल दहला देने वाली हत्या की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. नगर थाना क्षेत्र में देर शाम एक महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद आसपास के लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। शुरुआती जांच में पुलिस इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है. घटना ने कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

यह घटना हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित मगरहट्टा पोखर के पास की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, 32 वर्षीय हेमंती देवी पर अज्ञात बदमाश ने अचानक हमला कर दिया और धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जब तक स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी मिली.

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घायल महिला को परिजन तुरंत सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतका की पहचान हेला बाजार निवासी स्वर्गीय सकलदीप पासवान की पत्नी हेमंती देवी के रूप में हुई है. इस दुखद घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

घटना की सूचना मिलते ही वैशाली के एसपी विक्रम सिहाग, एसडीपीओ सदर-1 सुबोध कुमार सहित नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

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