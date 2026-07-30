/हाजीपुर: घर के बाहर मोबाइल चला रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जांघ में लगी गोली, आरोपी फरार

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वहीं नगर थाना पुलिस भी सदर अस्पताल पहुंचकर घायल युवक और उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है. पुलिस हमले के कारणों का पता लगाने के साथ ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है. दिनदहाड़े घर के दरवाजे पर हुई इस गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.