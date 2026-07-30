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हाजीपुर: घर के बाहर मोबाइल चला रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जांघ में लगी गोली, आरोपी फरार

Hajipur Firing News: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक पर उसके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली युवक की जांघ में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 30, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:21 AM IST
हाजीपुर: घर के बाहर मोबाइल चला रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जांघ में लगी गोली, आरोपी फरार
Image Credit: घर के बाहर मोबाइल चला रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जांघ में लगी गोली (ZEE NEDIA)

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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