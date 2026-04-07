वैशाली में हाई वोल्टेज ड्रामा! साली से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा जीजा, दी जान देने की धमकी

वैशाली जिले के चांदपुरा थाना क्षेत्र के माधोपुर गजपति गांव में एक युवक अपनी साली से शादी करने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. वह घंटों तक टावर के ऊपर से जान देने की धमकी देता रहा. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.
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बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद ही अजीबोगरीब और हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है. यहाँ एक शख्स अपनी साली से शादी करने की जिद पर इस कदर अड़ गया कि वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया. इस पूरी घटना ने न केवल प्रशासन की नाक में दम कर दिया, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल बनाए रखा.
यह मामला वैशाली जिले के चांदपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर गजपति गांव का है. जानकारी के मुताबिक, एक युवक अपनी साली के साथ विवाह करने की मांग को लेकर गांव में स्थित एयरटेल के ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचकर युवक लगातार हंगामा करने लगा. उसने नीचे खड़े लोगों और परिजनों को धमकी दी कि यदि उसकी शादी साली से नहीं कराई गई, तो वह ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देगा. युवक की इस हरकत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.
जैसे ही इस घटना की खबर गांव में फैली, टावर के नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना चांदपुरा थाना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने युवक को नीचे उतारने के लिए काफी प्रयास किए. घंटों तक पुलिस और ग्रामीण लाउडस्पीकर और आवाजों के जरिए उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन युवक अपनी मांग पर अड़ा रहा. काफी देर तक चले इस ड्रामे के कारण इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और लोग अनहोनी की आशंका से डरे रहे.
इनपुट - राजकुमार सिंह