Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2941468
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

Hajipur News: हाजीपुर पहुंची 'आई लव मोहम्मद' विवाद की आग, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया

I Love Muhammad Controversy: हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के जढुआ टोले में कई मकानों पर आई लव मोहम्मद और कुछ नारों वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस पूरे इलाके में कैंप किए हुए है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:45 PM IST

Trending Photos

हाजीपुर पुलिस
हाजीपुर पुलिस

Hajipur I Love Muhammad Controversy: 'आई लव मोहम्मद' विवाद अब बिहार पहुंच चुका है. राजधानी पटना के बाद अब वैशाली जिले के हाजीपुर में भी 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगाए जाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया. यह विवाद हिंसक रूप लेता, उससे पहले ही पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा पुलिस पूरे इलाके में कैम्प कर रही है. यह घटना हाजीपुर के जढूआ स्थित मंगली अखाड़ा मोहल्ले की है. जानकारी के मुताबिक, यहां किसी ने 'आई लव मोहम्मद' का पोस्टर लगा दिया था. 

इस इलाके में स्थित मदरसा के साथ साथ कुछ घरों पर भी यह पोस्टर लगाया गया, जिसका हिन्दू समुदाय के लोगों ने विरोध किया. इससे मामला तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी मिली, एसडीएम सदर और एसडीपीओ सदर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया. पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है. इस बारे में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि इस मोहल्ले के लगभग 30 से अधिक घरों पर पोस्टर लगाया गया था और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि अशांति फैलाने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ही इस पोस्टर को लगाया गया था.

ये भी पढ़ें- Patna News: पटना पुलिस ने 30 साल से सक्रिय कुख्यात अपराधी पंकज सहनी को किया गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि जिन घरों पर पोस्टर लगाया गया था उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं. जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है. वहीं हिन्दू संगठन ने भी इस घटना पर आक्रोश जताया है. पोस्टर लगाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग प्रशासन से की है.

रिपोर्ट- राजकुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Hajipur News

Trending news

Jharkhand Crime News
मनोज यादव की पत्नी का हत्यारा पकड़ा गया, मृतका का रिश्तेदार है आरोपी
Hajipur News
हाजीपुर पहुंची 'आई लव मोहम्मद' विवाद की आग, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया
Bihar News
बूस्टर का काम कर रहा महिला रोजगार योजना, ला​भार्थियों की उम्मीद को मिली नई दिशा
Prem Kumar
आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी दलित या मुसलमान नहीं बनेगें मुख्यमंत्री: प्रेम कुमार
Gumla News
महिंद्रा के शोरूम पर ACB की बड़ी कार्रवाई, 5 घंटे की छापेमारी के बाद कर दिया सील
Bihar News
नीतीश सरकार की ऐतिहासिक पहल से मजबूत बुनियाद और सशक्त समाज की नींव
Navratri 2025
सप्तमी पर मां कालरात्रि की भव्य पूजा, पटना-रांची में उमड़ी श्रद्धालुओ की भीड़
Gumla News
गुमला में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम पर पाँच घंटे तक छापेमारी
patna news
Patna News: पटना पुलिस ने 30 साल से सक्रिय कुख्यात अपराधी पंकज सहनी को किया गिरफ्तार
Chatra News
चतरा की संघरी घाटी में कोयला लदा ट्रक खाई में गिरा, कैमूर निवासी ड्राइवर की मौत
;