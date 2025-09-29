Hajipur News: हाजीपुर पहुंची 'आई लव मोहम्मद' विवाद की आग, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया

Hajipur I Love Muhammad Controversy: 'आई लव मोहम्मद' विवाद अब बिहार पहुंच चुका है. राजधानी पटना के बाद अब वैशाली जिले के हाजीपुर में भी 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगाए जाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया. यह विवाद हिंसक रूप लेता, उससे पहले ही पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा पुलिस पूरे इलाके में कैम्प कर रही है. यह घटना हाजीपुर के जढूआ स्थित मंगली अखाड़ा मोहल्ले की है. जानकारी के मुताबिक, यहां किसी ने 'आई लव मोहम्मद' का पोस्टर लगा दिया था.

इस इलाके में स्थित मदरसा के साथ साथ कुछ घरों पर भी यह पोस्टर लगाया गया, जिसका हिन्दू समुदाय के लोगों ने विरोध किया. इससे मामला तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी मिली, एसडीएम सदर और एसडीपीओ सदर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया. पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है. इस बारे में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि इस मोहल्ले के लगभग 30 से अधिक घरों पर पोस्टर लगाया गया था और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि अशांति फैलाने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ही इस पोस्टर को लगाया गया था.

उन्होंने बताया कि जिन घरों पर पोस्टर लगाया गया था उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं. जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है. वहीं हिन्दू संगठन ने भी इस घटना पर आक्रोश जताया है. पोस्टर लगाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग प्रशासन से की है.

रिपोर्ट- राजकुमार

