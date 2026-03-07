Advertisement
IITian से UPSC स्टार! किताबों और ऑनलाइन दुनिया को बनाया हथियार, हाजीपुर के अभिषेक चौहान ने हासिल की 102वीं रैंक

यूपीएससी परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बिहार के बच्चों ने परचम लहराया है. हाजीपुर के रहने वाले अभिषेक चौहान ने अपने दूसरे ही प्रयास में देशभर में 102वीं रैंक हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन करने का काम किया है.

Mar 07, 2026

Hajipur News: यूपीएससी परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बिहार के बच्चों ने परचम लहराया है. हाजीपुर के रहने वाले अभिषेक चौहान ने अपने दूसरे ही प्रयास में देशभर में 102वीं रैंक हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन करने का काम किया है. अभिषेक मूल रूप से समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर के रहने वाले हैं अभिषेक की इस बड़ी सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

उनके पिता अभय कुमार सिंह हाजीपुर के आरएन कॉलेज में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर होने के साथ-साथ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं. वहीं उनकी मां अनुराधा राजपूत ने अभिषेक की हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखकर उनकी पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त किया.

नौकरी छोड़ की UPSC की तैयारी
अभिषेक का शैक्षणिक सफर बेहद प्रेरणादायक है. उन्होंने अपनी दसवीं की पढ़ाई पुरुलिया के रामकृष्ण मिशन स्कूल से पूरी की और 12वीं हाजीपुर से की. इंटरमीडिएट के दौरान ही उन्होंने आईआईटी (IIT) की कठिन परीक्षा पास की और इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत थे. हालांकि, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी के लिए वापस घर लौट आए.

यह भी पढ़ें: पूर्वी चंपारण के संजीव कुमार ने UPSC में लहराया परचम, हासिल किया 290वां रैंक

घर से ही की UPSC की तैयारी
उन्होंने दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में जाने के बजाय हाजीपुर के दिग्घी पश्चिमी इलाके में स्थित अपने घर से ही तैयारी की. उनके दादा गया सिंह लगातार 25 वर्षों तक राजा जान पंचायत के मुखिया रहे थे. अभिषेक ने किताबों के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भरपूर उपयोग किया और अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया. वे अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता के अटूट सहयोग और घर के शांत माहौल को देते हैं.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह, हाजीपुर

