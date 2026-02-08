Vaishali News: वैशाली में दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, गला दबाकर निर्मम हत्या... ससुराल वाले फरार

Vaishali News: वैशाली के कटहरा थाना क्षेत्र में दहेज लोभियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. शादी के कुछ ही महीनों बाद एक नवविवाहिता की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं, जबकि पीड़ित पिता ने दामाद समेत परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए थाना में आवेदन दिया है.

हैसियत से बढ़कर किया था खर्च

लालगंज थाना क्षेत्र के शाहदुल्लापुर गांव निवासी लखिंद्र राम ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी आरती कुमारी की शादी 25 नवंबर 2025 को कटहरा थाना क्षेत्र के अबबकरपुर गांव निवासी स्वर्गीय उमेश राम के पुत्र विकाश कुमार से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी. शादी में हैसियत से बढ़कर 1.20 लाख रुपये नकद, बाइक, सोने की चेन सहित अन्य सामान दहेज में दिया गया. लेकिन दहेज की भूख यहीं नहीं थमी.

आरोप है कि शादी के बाद से ही आरती को अतिरिक्त रुपये की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा. मारपीट गाली-गलौज और जान से मारने की धमकियों के बीच आखिरकार उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई. पीड़ित पिता के अनुसार हत्या के बाद शव को भी गायब कर दिया गया ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें.

ससुराल में लटका ताला

सुबह मोबाइल पर हत्या की सूचना मिलने के बाद जब पिता ग्रामीणों के साथ अबबकरपुर पहुंचे तो ससुराल में ताला लटका मिला और सभी आरोपी फरार थे. उन्होंने बताया कि बेटी की जान बचाने के लिए भैंस बेचकर 30 हजार रुपये मोबाइल से भेजे फिर भी दरिंदों का दिल नहीं पसीजा. इस मामले में पीड़ित पिता ने दामाद बिकाश कुमार सास शिला देवी देवर बिक्की कुमार, ननद बबिता देवी, साबित देवी, रवीना देवी, रोहित कुमार, बबलू राम समेत अन्य अज्ञात लोगों को नामजद करते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है.

रिपोर्ट: राज कुमार सिंह