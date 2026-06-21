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वैशाली में बर्थडे पर हथियार लहराकर बनाई इंस्टाग्राम रील, वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस

वैशाली में एक युवक ने जन्मदिन पर हथियार लहराते हुए इंस्टाग्राम पर रील बनाई. वहीं, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाग पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:04 PM IST
वैशाली में बर्थडे पर हथियार लहराकर बनाई इंस्टाग्राम रील, वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: वैशाली में बर्थडे पर हथियार लहराकर बनाई इंस्टाग्राम रील

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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