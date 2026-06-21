कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता

पुलिस वीडियो की सच्चाई के साथ-साथ हथियार के कानूनी होने और उसके स्रोत की भी जांच कर रही है. गौरतलब है कि वैशाली में हथियारों वाला वीडियो वायरल होने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किए हैं, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं. महनार के SDPO प्रवीण कुमार ने बताया कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है और पुलिस के संज्ञान में आया है. आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है.