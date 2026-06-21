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वैशाली में सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. महनार पुलिस स्टेशन इलाके की एक ताजा घटना में एक युवक ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए हथियार के साथ एक वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. यह घटना महनार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चकेशव गांव में हुई. बताया जा रहा है कि अविनाश यादव नाम के एक युवक ने अपने जन्मदिन पर हथियार के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया.
वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान
वीडियो में एक युवक हथियार लहराते हुए दिख रहा है और बैकग्राउंड में एक ऐसा गाना बज रहा है जो दबंग और रौबदार छवि दिखाता है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. महनार SDPO प्रवीण कुमार की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई गई है. यह टीम आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर समेत कई संभावित जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है. हालांकि, खबर है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया.
कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता
पुलिस वीडियो की सच्चाई के साथ-साथ हथियार के कानूनी होने और उसके स्रोत की भी जांच कर रही है. गौरतलब है कि वैशाली में हथियारों वाला वीडियो वायरल होने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किए हैं, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं. महनार के SDPO प्रवीण कुमार ने बताया कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है और पुलिस के संज्ञान में आया है. आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है.