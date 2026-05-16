नागालैंड से बिहार आ रहे अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, स्कोर्पियो से 6 तस्कर गिरफ्तार

बिहार की वैशाली पुलिस ने नशीली दवाओं को बेचने वाले एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर नाम का नशीला पाउडर बरामद किया है और इस काले धंधे में शामिल 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.

यह पूरी कार्रवाई वैशाली जिले के महिसौर थाना इलाके में हुई है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कोर्पियो गाड़ी में कुछ लोग नशीला पदार्थ लेकर उसे किसी को बेचने जा रहे हैं. खबर मिलते ही महुआ के एसडीपीओ (SDPO) संजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया. पुलिस टीम ने सही समय पर नाकाबंदी करके उस स्कोर्पियो को रोक लिया और उसमें सवार 6 तस्करों को दबोच लिया. जब गाड़ी की तलाशी ली गई, तो पुलिस के हाथ लाखों रुपये की ब्राउन शुगर लगी.

महुआ एसडीपीओ संजीव कुमार ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नशीले पदार्थों की यह खेप बहुत दूर यानी नागालैंड राज्य से लाई गई थी. तस्कर इस लाखों रुपये की ब्राउन शुगर को ट्रेन या किसी अन्य साधन से लेकर पहले बिहार के बरौनी पहुँचे थे. बरौनी से वे स्कोर्पियो गाड़ी में सवार हुए और इस माल की डिलीवरी करने के लिए वैशाली जिले की तरफ आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे अपना काम कर पाते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

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पुलिस ने तस्करों के पास से कुल 60 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये बताई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए सभी 6 तस्कर वैशाली जिले के ही रहने वाले हैं, जो नागालैंड से इस खतरनाक ड्रग्स की तस्करी करते थे. पुलिस अब इन सभी आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि इन्होंने पहले भी ऐसे कितने कांड किए हैं. साथ ही, इस गैंग के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है.