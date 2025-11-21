Advertisement
राजद नेता के घर के पास आभूषण कारोबारी की लाठी-रॉड से पीट-पीट कर हत्या, इलाके में सनसनी

Bihar Crime News: वैशाली जिले के डुमडुमा गांव में आभूषण दुकानदार हिमांशु की पीट-पीटकर हत्या कर दी गईघात लगाकर बैठे अपराधियों ने लोहे की रॉड और बांस से हमला कियादोस्त प्रिंस घायल होकर किसी तरह बच निकलापुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:19 AM IST

Bihar Crime News: बिहार के वैशाली जिले के डुमडुमा गांव में मंगलवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घात लगाकर बैठे अपराधियों ने आभूषण दुकानदार हिमांशु और उसके दोस्त प्रिंस पर जानलेवा हमला कर दिया. वारदात इतनी क्रूरतापूर्वक थी कि हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रिंस किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकला.

जानकारी के अनुसार, आभूषण दुकानदार हिमांशु और उसका दोस्त प्रिंस दाउदनगर बाजार से कुछ सामान लेकर हिमांशु के घर लौट रहे थे. जैसे ही वे वैशाली विधानसभा क्षेत्र के एक राजद नेता के घर के पास पहुंचे, हिमांशु कुछ देर रुककर शौच के लिए एक तरफ गया. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया. अपराधी लगातार गालियां देते हुए हिमांशु पर बांस और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार करते रहे. प्रिंस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला.

प्रिंस अपने गांव पहुंचकर लोगों को घटना की जानकारी देता है और मदद मांगता है. लेकिन जब तक वह वापस मौके पर पहुंचता, अपराधी हिमांशु को सड़क किनारे अधमरा छोड़कर फरार हो चुके थे. वहां मौजूद लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही, लेकिन किसी ने गंभीर रूप से घायल हिमांशु को अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की.

इसके बाद प्रिंस ने खुद पहल करते हुए घायल हिमांशु को अपनी गाड़ी पर लादा और वैशाली स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही वैशाली थानाध्यक्ष दल-बल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं प्रिंस का भी इलाज करवाया जा रहा है. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है.

इनपुट: राजकुमार सिंह

