Lalganj Vidhan Sabha Seat: लालगंज सीट पर किसकी होगी जीत, देखें इस बार कैसे हैं चुनावी समीकरण?
Lalganj Vidhan Sabha Seat: इस सीट की स्थापना 1951 में हुई थी. शरुआती दौर में यहां कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट देखने को मिला, लेकिन वर्तमान समय में यह सीट एनडीए का अभेद्य किला बन चुकी है. 2020 विधानसभा चुनाव में संजय कुमार सिंह ने पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया था.

Aug 28, 2025

लालगंज विधानसभा सीट
Lalganj Vidhan Sabha Seat: बिहार के वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर आती है. नारायणी और गंडक नदी के तट पर स्थित इस सीट का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है. अंग्रेजों के शासनकाल में लालगंज, बिहार के प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रों में शामिल था. लालगंज को बिहार के दूसरे सबसे पुराने नगरपालिका होने का गौरव हासिल है. 1869 में यहां नगरपालिका की स्थापना हुई थी. इतने गौरवमयी इतिहास वाली सीट पर पिछले कुछ सालों में काफी राजनीतिक हिंसा देखने को मिली है. बाहुबली नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और बृज बिहारी प्रसाद की अदावत ने इस मिट्टी पर काफी खून बहाया. बाहुबली नेताओं की हिंसक राजनीति के कारण यह सीट अब बिहार की हॉट सीटों में शामिल है. 

चुनावी इतिहास

इस सीट की स्थापना 1951 में हुई थी. शरुआती दौर में यहां कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट देखने को मिला, लेकिन वर्तमान समय में यह सीट एनडीए का अभेद्य किला बन चुकी है. 1967 में परिसीमन के बाद यह एकीकृत सीट बन गई. तब से अब तक इस क्षेत्र में 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. जिनमें से कांग्रेस ने 4 बार, जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने 2-2 बार, लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, निर्दलीय और भाजपा ने 1-1 बार जीत दर्ज की है. 

बाहुबली मुन्ना शुक्ला का दबदबा

कुख्यात अपराधी छोटन शुक्ला के छोटे भाई मुन्ना शुक्ला का यहां से तीन बार विधायक रह चुके हैं. राबड़ी सरकार में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद के गुर्गों ने छोटन शुक्ला की हत्या कर दी थी. बाद में मुन्ना शुक्ला ने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. साल 2000 में वह निर्दलीय जीते थे. इसके बाद फरवरी 2005 में एलजेपी और अक्टूबर 2005 में जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की. 2010 में उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला ने जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीता था. मुन्ना शुक्ला ने 2009 और 2014 में जेडीयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, फिर आरजेडी में शामिल हुए और 2024 में एक बार फिर हार का सामना किया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में दोषी करार देकर सजा सुना दी.

जातीय समीकरण

साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, लालगंज विधानसभा सीट के तहत रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 3,50,651 थी. इनमें करीब 21 प्रतिशत वोटर्स अनुसूचित जाति के हैं. इसके अलावा करीब 8 फीसदी वोटर्स मुस्लिम हैं. आपको बता दें कि लालगंज अनारक्षित श्रेणी की सीट है. यह सीट मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में आती है.

