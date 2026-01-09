'अजब प्रेम की गजब कहानी', 3 बच्चों को छोड़कर रानी ने प्रेमी से रचाई शादी, पति बना गवाह

Vaishali News: यह खबर वैशाली से है, जहां एक महिला ने अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर अपने चचेरे भाई से कोर्ट मैरिज कर ली. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उसका पति भी वहीं मौजूद था. तीनों बच्चे अब अपने पिता के साथ रहेंगे.
Vaishali News: वैशाली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां तीन बच्चों की मां ने अपने बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी से कोर्ट मैरिज कर ली. इस शादी में हैरान करने वाली बात यह रही कि पति ने खुशी-खुशी गवाह बनकर उन्हें विदा कर दिया. दरअसल, रानी कुमारी जंदाहा की निवासी हैं जिसकी पहली शादी कुंदन कुमार से वर्ष 2011 में कोर्ट मैरिज के जरिए हुई थी. मिली जानकारी के अनुसार कुंदन जंदाहा के अहिरपुर का निवासी है और घर पर ही ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) चलाता हैं.
फुफेरे भाई गोबिंद से प्रेम प्रसंग
कुंदन और रानी के तीन बच्चे हैं, जो कुंदन के साथ ही रहेंगे. इस बीच रानी का पिछले पांच साल से अपने फुफेरे भाई गोबिंद कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस रिश्ते के कारण रानी पहले भी कई बार अपने पति और बच्चों को छोड़कर जा चुकी थीं. वह दो-तीन साल पहले भी भागी थीं और डेढ़ महीने पहले भी कुंदन उसे जम्मू से वापस लाया था. कुंदन अपनी पत्नी के इस व्यवहार से तंग आ चुका थे. रानी ने अंततः अपने प्रेमी गोबिंद कुमार के साथ रहने की सहमति जताई और अपने तीन बच्चों व पहले पति को छोड़ दिया.
खुशी-खुशी करवा दी शादी
कुंदन ने रानी की खुशी के खातिर गोबिंद से खुशी-खुशी शादी करवा दी और कोर्ट मैरिज के गवाह भी बने. वहीं, दूसरे पति गोबिंद कुमार ने विश्वास जताया कि रानी अब उन्हें छोड़कर पूर्व पति और बच्चों के पास नहीं जाएंगी. रानी कुमारी का कहना है वह पहले पति के साथ नहीं रहना चाहती थीं, वो गोबिंद से शादी करना चाहती थीं. कुंदन के साथ रहने में उसे तकलीफ होती थी. रानी ने यह भी कहा कि उसके तीनों बच्चे कुंदन के साथ रहेंगे.
