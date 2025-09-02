Vaishali News: भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर यूपी से बिहार लाई जा रही थी 60 लाख की शराब, वैशाली पुलिस ने मौके पर किया खेल खराब

वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आई है. भगवानपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एनएच 22 पर सतपुरा गांव के पास छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 60 लाख की कीमत की विदेशी शराब बरामद की. बताया जा रहा है कि शराब यूपी नंबर के ट्रक से लाई जा रही थी और उसे उतारने की तैयारी हो रही थी.

पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें तहखाना बनाया गया था जिसमें 600 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी. शराब कारोबारियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए इन कार्टनों को भूसे की बोरियों से ढक रखा था. लेकिन पुलिस ने तस्करों की यह चालाकी पकड़ ली और शराब को अनलोड किए जाने से पहले ही ट्रक को जब्त कर लिया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक और दो पिकअप वैन को जब्त किया. हालांकि शराब कारोबार में शामिल धंधेबाज मौके से फरार हो गए. लेकिन जब्त किए गए वाहनों के आधार पर पुलिस अब तस्करों की पहचान करने में जुट गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि शराब यूपी से लाई गई थी और स्थानीय स्तर पर इसे उतारकर सप्लाई करने की योजना थी. तस्करों ने इसे छिपाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर उनकी योजना पर पानी फेर दिया.

वैशाली पुलिस अब जब्त वाहनों और बरामद शराब के आधार पर जांच में जुट गई है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

इनपुट- राजकुमार सिंह

ये भी पढ़ें- सोचिए! मात्र 50 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को मार डाला, जो कल्पना से भी परे है

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!