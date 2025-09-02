Vaishali News: भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर यूपी से बिहार लाई जा रही थी 60 लाख की शराब, वैशाली पुलिस ने मौके पर किया खेल खराब
Vaishali News: भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर यूपी से बिहार लाई जा रही थी 60 लाख की शराब, वैशाली पुलिस ने मौके पर किया खेल खराब

वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 60 लाख की विदेशी शराब बरामद की. एनएच 22 पर सतपुरा गांव के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक और दो पिकअप वैन को जब्त किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:24 PM IST

वैशाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई
वैशाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आई है. भगवानपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एनएच 22 पर सतपुरा गांव के पास छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 60 लाख की कीमत की विदेशी शराब बरामद की. बताया जा रहा है कि शराब यूपी नंबर के ट्रक से लाई जा रही थी और उसे उतारने की तैयारी हो रही थी.

पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें तहखाना बनाया गया था जिसमें 600 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी. शराब कारोबारियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए इन कार्टनों को भूसे की बोरियों से ढक रखा था. लेकिन पुलिस ने तस्करों की यह चालाकी पकड़ ली और शराब को अनलोड किए जाने से पहले ही ट्रक को जब्त कर लिया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक और दो पिकअप वैन को जब्त किया. हालांकि शराब कारोबार में शामिल धंधेबाज मौके से फरार हो गए. लेकिन जब्त किए गए वाहनों के आधार पर पुलिस अब तस्करों की पहचान करने में जुट गई है.

बताया जा रहा है कि शराब यूपी से लाई गई थी और स्थानीय स्तर पर इसे उतारकर सप्लाई करने की योजना थी. तस्करों ने इसे छिपाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर उनकी योजना पर पानी फेर दिया.

वैशाली पुलिस अब जब्त वाहनों और बरामद शराब के आधार पर जांच में जुट गई है. इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

इनपुट- राजकुमार सिंह

