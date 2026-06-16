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दूध-तेल नहीं, टैंकर से बह रही थी विदेशी शराब! वैशाली में 1413 लीटर खेप बरामद, पैक्स अध्यक्ष पर केस दर्ज

Hajipur News: वैशाली जिले में तेल के टैंकर से पुलिस ने लाखों की अंग्रेजी शराब बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने एक पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:11 PM IST
दूध-तेल नहीं, टैंकर से बह रही थी विदेशी शराब! वैशाली में 1413 लीटर खेप बरामद, पैक्स अध्यक्ष पर केस दर्ज
Image Credit: हाजीपुर में तेल टैंकर में छिपाकर रखी गई लाखों रुपये की शराब बरामद

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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