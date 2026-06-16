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Vaishali News: वैशाली पुलिस शराब की बिक्री और भंडारण के साथ उसके सेवन के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत पुलिस ने 16 जून, 2026 दिन मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तेल टैंकर में छुपाई गई लाखों की शराब को बरामद किया है.
शराब तस्कर मौके से फरार
हालांकि, इस दौरान शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तस्करों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
पुलिस टीम गठित
दरअसल, भगवानपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि रामपुर बखरी गांव में एक टैंकर लॉरी में भारी मात्रा में शराब छुपाया गया है, जिसके बाद एसपी विक्रम सिहाग ने लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की. इसके टीम ने रामपुर बखरी गांव में छापेमारी की, जहां से टैंकर को जब्त किया गया.
टैंकर के अंदर बने तहखाने शराब बरामद
पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली, तो टैंकर के अंदर बने तहखाने से पुलिस ने 157 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया, जिसकी कुल मात्रा 1413 लीटर है. साथ ही बरामद शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई. जानकारी के अनुसार, इस मामले में पुलिस ने एक पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह