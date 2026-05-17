Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3219781
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

अरे भाई ये क्या! प्रेमिका की शादी तय होते ही युवक बना 'वीरू', चढ़ गया BSNL टॉवर पर, फिर जो हुआ...

Vaishali Latest News: जैतीपुर गांव निवासी दिनेश राम का 28 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था. मगर, परिवार की सहमति नहीं मिलने और प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज हो गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 17, 2026, 06:44 AM IST

Trending Photos

प्रेमिका की शादी तय होते ही युवक बना 'वीरू', चढ़ गया BSNL टॉवर पर (Photo-AI)
प्रेमिका की शादी तय होते ही युवक बना 'वीरू', चढ़ गया BSNL टॉवर पर (Photo-AI)

Vaishali News: वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अपनी प्रेमिका की शादी से नाराज होकर BSNL टॉवर पर चढ़ गया. युवक के टॉवर पर चढ़ते ही इलाके में हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

मामला लालगंज थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव और बिजली ऑफिस परिसर का है. बताया जा रहा है कि जैतीपुर गांव निवासी दिनेश राम का 28 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था. मगर, परिवार की सहमति नहीं मिलने और प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज हो गया.

प्रेमिका की शादी तय होने पर वह BSNL टॉवर पर चढ़ गया. युवक को टॉवर पर चढ़ा देख इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही लालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी देर तक युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा रही और लोग युवक को नीचे उतरने की अपील करते रहे. काफी मशक्कत और पुलिस के आश्वासन के बाद युवक टॉवर से नीचे उतरा. इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की गई.

पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पिछले एक महीने से अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा था. उसने यह भी कहा कि इसी तनाव में उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

यह भी पढ़ें: 'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें PM मोदी', इस्लामिक स्कॉलर हाजी परवेज ने कुर्बानी पर

TAGS

Vaishali newsBihar News

Trending news

Vaishali news
अरे भाई ये क्या! प्रेमिका की शादी तय होते ही युवक बना 'वीरू', चढ़ गया BSNL टॉवर पर
Sitamarhi News
जिसका हुआ एनकाउंटर उसके पट्टीदार को गोलियों से भूना, दिनदहाड़े हत्याकांड से दहशत
Sheikhpura news
कस्तूरबा स्कूल की बेहोश होकर गिरीं 27 छात्राएं, शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती
Islamic scholar
'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें PM मोदी', इस्लामिक स्कॉलर हाजी परवेज ने कुर्बानी पर
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का सरकार पर वार, कहा- सिर्फ फोटोशूट चल रहा, विकास का कोई रोडमैप नहीं
Vaishali news
नागालैंड से बिहार आ रहे अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 तस्कर गिरफ्तार
Minister Bhagwan Singh Kushwaha
मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का अपराधियों को चेतावनी, कहा-पुलिस की राइफल उगलेगी गोलियां
IPS Har Kishor Rai
IPS हर किशोर राय...ऐसा चेहरा, जिनसे अपराधी ही नहीं पुलिसवाले भी कांपते हैं
CM Samrat Choudhary
सीएम सम्राट करेंगे राजगीर के मलमास मेले का उद्घाटन, शाही स्नान रहेगा मुख्य आकर्षण
Jamui News
झाझा के कार्यपालक अभियंता के जमुई स्थित आवास पर EOU की छापेमारी, 8 लाख कैश बरामद