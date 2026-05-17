अरे भाई ये क्या! प्रेमिका की शादी तय होते ही युवक बना 'वीरू', चढ़ गया BSNL टॉवर पर, फिर जो हुआ...

Vaishali Latest News: जैतीपुर गांव निवासी दिनेश राम का 28 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था. मगर, परिवार की सहमति नहीं मिलने और प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज हो गया.
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Vaishali News: वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अपनी प्रेमिका की शादी से नाराज होकर BSNL टॉवर पर चढ़ गया. युवक के टॉवर पर चढ़ते ही इलाके में हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
मामला लालगंज थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव और बिजली ऑफिस परिसर का है. बताया जा रहा है कि जैतीपुर गांव निवासी दिनेश राम का 28 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था. मगर, परिवार की सहमति नहीं मिलने और प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज हो गया.
प्रेमिका की शादी तय होने पर वह BSNL टॉवर पर चढ़ गया. युवक को टॉवर पर चढ़ा देख इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही लालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी देर तक युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया.
इस दौरान मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा रही और लोग युवक को नीचे उतरने की अपील करते रहे. काफी मशक्कत और पुलिस के आश्वासन के बाद युवक टॉवर से नीचे उतरा. इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की गई.
पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पिछले एक महीने से अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा था. उसने यह भी कहा कि इसी तनाव में उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह
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