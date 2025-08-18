Vaishali News: विवाहित महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने मुंड दिया सिर

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहित महिला और उसके प्रेमी को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. यह घटना चांदपुरा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के कारण चर्चा में आ गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे हैं, जबकि उसका प्रेमी, रंजन, भी एक बच्चे का पिता है. दोनों के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. शनिवार देर रात रंजन चुपचाप महिला के घर पहुंचा, लेकिन उसी दौरान महिला का छोटा बेटा अचानक जाग गया. उसने अपनी मां और रंजन को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर शोर मचा दिया.

शोर सुनते ही महिला के परिजन और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को घर से बाहर निकाल कर पकड़ लिया. इसके बाद महिला के परिवारजनों और अन्य लोगों ने मिलकर रंजन को सार्वजनिक रूप से सजा दी. ग्रामीणों ने उसका सिर मुंडवा दिया और पूरे मामले की पंचायत की तरह निंदा करते हुए देर रात उसे पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना का वीडियो भी किसी ने बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ग्रामीणों ने प्रेमी के साथ सख्ती से पेश आते हुए उसकी बेइज्जती की.

इधर, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. चांदपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों की मुलाकातें पहले भी इस तरह होती थीं या यह पहली बार था. यह मामला ना केवल कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े करता है, जहां एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का सवाल है, वहीं दूसरी ओर समाज की नैतिकता और प्रतिक्रिया की भी चर्चा हो रही है.

इनपुट- राजकुमार सिंह

