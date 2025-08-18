Vaishali News: विवाहित महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने मुंड दिया सिर
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2886856
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

Vaishali News: विवाहित महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने मुंड दिया सिर

Vaishali News: वैशाली के रसूलपुर गांव में एक विवाहित महिला और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर ग्रामीणों ने सार्वजनिक रूप से सजा दी, प्रेमी का सिर मुंडवा दिया गया. अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:56 PM IST

Trending Photos

प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में विवाहित महिला
प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में विवाहित महिला

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहित महिला और उसके प्रेमी को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. यह घटना चांदपुरा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के कारण चर्चा में आ गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे हैं, जबकि उसका प्रेमी, रंजन, भी एक बच्चे का पिता है. दोनों के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. शनिवार देर रात रंजन चुपचाप महिला के घर पहुंचा, लेकिन उसी दौरान महिला का छोटा बेटा अचानक जाग गया. उसने अपनी मां और रंजन को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर शोर मचा दिया.

यह भी पढ़ें: Patna Gang Rape: पटना में शौच के लिए गई महिला से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार

शोर सुनते ही महिला के परिजन और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को घर से बाहर निकाल कर पकड़ लिया. इसके बाद महिला के परिवारजनों और अन्य लोगों ने मिलकर रंजन को सार्वजनिक रूप से सजा दी. ग्रामीणों ने उसका सिर मुंडवा दिया और पूरे मामले की पंचायत की तरह निंदा करते हुए देर रात उसे पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना का वीडियो भी किसी ने बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ग्रामीणों ने प्रेमी के साथ सख्ती से पेश आते हुए उसकी बेइज्जती की.

इधर, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. चांदपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों की मुलाकातें पहले भी इस तरह होती थीं या यह पहली बार था. यह मामला ना केवल कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े करता है, जहां एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का सवाल है, वहीं दूसरी ओर समाज की नैतिकता और प्रतिक्रिया की भी चर्चा हो रही है.

इनपुट- राजकुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Vaishali newsBihar News

Trending news

Bihar politics
वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरों में छिपे हैं कई संदेश, क्या बदल रही है कांग्रेस!
Sanjay Jha
बिहार के 'जननायक' सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस अब टाइटल भी चोरी करने लगी : संजय झा
Latehar News
लातेहार पुलिस की गिरफ्त में दो कुख्यात नक्सली, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई
PK Factor
केजरीवाल ने जो करिश्मा दिल्ली में किया था, क्या PK बिहार में वो कर पाएंगे?
Surya Hansda Encounter
सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को नोटिस
Samastipur News
संदिग्ध स्थिति में विवाहिता की मौत, घर से पति फरार, जांच में जुटी पुलिस
Upendra Kushwaha
'वोटर अधिकार यात्रा' के जरिए मुद्दा तलाशने निकले हैं राहुल गांधी : उपेंद्र कुशवाहा
Munger News
Munger News: ट्रेन की चपेट में आने से कटा मजदूर का पैर, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज
Bihar SIR
बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने कहा- विपक्ष की ओर से अभी तक नहीं मिली कोई आपत्ति
Jan Suraaj
पटना में जन सुराज नेता रवि नारायण सिंह पर जानलेवा हमला, हमलावर पिस्टल लहराकर भागे
;