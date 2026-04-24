गर्लफ्रेंड की पीठ और बॉयफ्रेंड के सिर में गोली, वैशाली में कत्ल और सुसाइड के बीच फंसी पुलिस

Vaishali News: वैशाली जिले में 23 अप्रैल, 2026 दिन गुरुवार को एक अजीबोगरीब वारदात घटी. यहां गोली चलने से प्रेमी की मौत हो गई. वहीं, प्रेमिका की हालात गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मार दिया और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर की है.

बताया जा रहा है कि प्रेम-प्रसंग में प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई. मगर, मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, जिससे यह पूरा मामला उलझ गया है. हालांकि, घटना की सूचना मिलते ही एसपी बिक्रम सिहाग दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं.

बता दें कि प्रेमिका के पीठ में जबकि प्रेमी के सिर में गोली लगी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं, लड़की की गम्भीर हालत में इलाज चल रहा है. यह भी जानकारी मिली है कि दो महीने बाद लड़की की शादी होने वाली है और शायद इसी वजह से लड़के ने लड़की को गोली मारी है.

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इमादपुर गांव के उपेंद्र साहनी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, जिसकी तैयारी में परिवार लगा हुआ था. इसी बीच गुरुवार की देर शाम गांव के ही फेंकन साहनी का पुत्र पंकज कुमार ने घर मे घुसकर बेटी को गोली मार दिया. उपेंद्र साहनी ने यह भी आरोप लगाया कि पंकज अपराधी प्रवृत्ति का था और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था.

उन्होंने अपनी बेटी और पंकज के बीच किसी तरह का प्रेम-प्रसंग होने से इंकार कर दिया है. जबकि, मृतक पंकज के पिता ने घायल लड़की और उसके पिता पर पंकज की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

वहीं, मौके पर पहुंचे एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार पहले युवक ने युवती को गोली मारी फिर खुद को गोली मार ली, लेकिन मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है. इसलिए दोनो एंगल से मामले की जांच की जा रही है कि युवक ने ही घटना को अंजाम दिया या फिर किसी और ने युवक की गोली मार कर हत्या की है.

बहरहाल, पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है, लेकिन सवाल है कि अगर पंकज ने लड़की को गोली मारकर खुद को गोली मारी, तो मौके से हथियार क्यों नहीं मिला? और अगर लड़की के पिता ने पंकज को गोली मारी तब उसकी बेटी को गोली किसने मारी?

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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