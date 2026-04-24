Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3190560
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

गर्लफ्रेंड की पीठ और बॉयफ्रेंड के सिर में गोली, वैशाली में कत्ल और सुसाइड के बीच फंसी पुलिस

Vaishali Latest News: वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर में प्रेम-प्रंसग में खूनी खेल की घटना घटी. यहां पर एक प्रेमी ने प्रेमिका को पहले गोली मार दी और फिर खुद को गोली मारकर उड़ा लिया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:16 AM IST

Trending Photos

वैशाली में कत्ल और सुसाइड के बीच फंसी पुलिस
वैशाली में कत्ल और सुसाइड के बीच फंसी पुलिस

Vaishali News: वैशाली जिले में 23 अप्रैल, 2026 दिन गुरुवार को एक अजीबोगरीब वारदात घटी. यहां गोली चलने से प्रेमी की मौत हो गई. वहीं, प्रेमिका की हालात गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मार दिया और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर की है. 

बताया जा रहा है कि प्रेम-प्रसंग में प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई. मगर, मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, जिससे यह पूरा मामला उलझ गया है. हालांकि, घटना की सूचना मिलते ही एसपी बिक्रम सिहाग दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं.

बता दें कि प्रेमिका के पीठ में जबकि प्रेमी के सिर में गोली लगी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं, लड़की की गम्भीर हालत में इलाज चल रहा है. यह भी जानकारी मिली है कि दो महीने बाद लड़की की शादी होने वाली है और शायद इसी वजह से लड़के ने लड़की को गोली मारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इमादपुर गांव के उपेंद्र साहनी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, जिसकी तैयारी में परिवार लगा हुआ था. इसी बीच गुरुवार की देर शाम गांव के ही फेंकन साहनी का पुत्र पंकज कुमार ने घर मे घुसकर बेटी को गोली मार दिया. उपेंद्र साहनी ने यह भी आरोप लगाया कि पंकज अपराधी प्रवृत्ति का था और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था. 

उन्होंने अपनी बेटी और पंकज के बीच किसी तरह का प्रेम-प्रसंग होने से इंकार कर दिया है. जबकि, मृतक पंकज के पिता ने घायल लड़की और उसके पिता पर पंकज की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है. 

वहीं, मौके पर पहुंचे एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार पहले युवक ने युवती को गोली मारी फिर खुद को गोली मार ली, लेकिन मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है. इसलिए दोनो एंगल से मामले की जांच की जा रही है कि युवक ने ही घटना को अंजाम दिया या फिर किसी और ने युवक की गोली मार कर हत्या की है. 

बहरहाल, पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है, लेकिन सवाल है कि अगर पंकज ने लड़की को गोली मारकर खुद को गोली मारी, तो मौके से हथियार क्यों नहीं मिला? और अगर लड़की के पिता ने पंकज को गोली मारी तब उसकी बेटी को गोली किसने मारी? 

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

यह भी पढ़ें: पटना जाने के दौरान बीच रास्ते में एंबुलेंस का तेल खत्म,2 घंटे तड़पकर मरीज ने तोड़ा दम

TAGS

Vaishali newsBihar Newscrime news

Trending news

Vaishali news
गर्लफ्रेंड की पीठ और बॉयफ्रेंड के सिर में गोली, कत्ल और सुसाइड के बीच फंसी पुलिस
Katihar News
अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर भागा संचालक, जब प्रशासन ने मारा अचानक छापा, मचा हड़कंप
Jamui News
पटना जाने के दौरान बीच रास्ते में एंबुलेंस का तेल खत्म,2 घंटे तड़पकर मरीज ने तोड़ा दम
patna news
पटना में अशोक राजपथ के डबल डेकर पुल से छात्रा ने छलांग, हालत नाजुक
Dhanbad News
Dhanbad News: स्कूल बना शराबियों का अड्डा, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा खतरे में
Jehanabad news
Jehanabad News: जहानाबाद में हैवानियत, ससुर ने बहू को निर्वस्त्र कर सड़क पर पीटा
BPSC AEDO Exam
बिहार में एक और परीक्षा पर पेपर लीक का साया, सॉल्वर गैंग के खेल ने बढ़ाई मुश्किलें
Bihar News
सड़क हादसों पर लगेगी लगाम, बिहार के 800 जोखिम भरे कोरिडोर पर लगेगा ITMS सिस्टम
Bihar News
बिहार सरकार का बड़ा कदम, 160 एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मिलेगा नया जीवन
Bihar Weather
Bihar Ka Mausam: झुलसा देने वाली धूप का कहर! जानें अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम