/महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में बिहार के वैशाली में छापेमारी, साइबर कैफे संचालक समेत 3 हिरासत में

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Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाली TET परीक्षा से 24 घंटे पहले पेपर लीक होने के मामले का तार वैशाली से भी जुड़ गया है. इसको लेकर महाराष्ट्र STF की टीम हाजीपुर पहुंची, जहां कचहरी रोड स्थित क्विक डिजिटल साइबर कैफे में घंटों छापेमारी की. देर रात लगभग एक बजे तक चली छापेमारी के बाद कैफे संचालक सोनू कुमार सहित तीन लोगों को STF की टीम ने हिरासत में लिया है, जिनसे टीम पूछताछ कर रही है.
दरअसल, वैशाली जिले के सहदेई निवासी सोनू हाजीपुर में वर्ष 2009 से ही साइबर कैफे चला रहा है. उसका संबंध पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड और समस्तीपुर निवासी बिजेंद्र गुप्ता के साथ होने की बात भी सामने आई है. खास बात यह है कि गिरफ्तार सोनू के छोटे भाई विकास की तलाश भी महाराष्ट्र STF की टीम कर रही है, जो पटना में रहकर साइबर कैफे चलाता है.
इस छापेमारी के दौरान महाराष्ट्र STF की टीम ने कई डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जाएगी. हालांकि, इस बारे में महाराष्ट्र STF की टीम ने अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया कि टीईटी पेपर लीक कांड के मद्देनजर छापेमारी की गई है और मामले की आगे जांच जारी है.
बता दें कि महाराष्ट्र टीईटी में 4 लाख 28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन 28 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा से 24 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया. इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने परीक्षा रद्द कर दी. इसके बाद महाराष्ट्र के भिवंडी में छापेमारी कर बिहार और हरियाणा के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल महाराष्ट्र STF कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है.