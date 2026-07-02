/महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में बिहार के वैशाली में छापेमारी, साइबर कैफे संचालक समेत 3 हिरासत में

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाली TET परीक्षा से 24 घंटे पहले पेपर लीक होने के मामले का तार वैशाली से भी जुड़ गया है. इसको लेकर महाराष्ट्र STF की टीम हाजीपुर पहुंची, जहां कचहरी रोड स्थित क्विक डिजिटल साइबर कैफे में घंटों छापेमारी की. देर रात लगभग एक बजे तक चली छापेमारी के बाद कैफे संचालक सोनू कुमार सहित तीन लोगों को STF की टीम ने हिरासत में लिया है, जिनसे टीम पूछताछ कर रही है.