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महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में बिहार के वैशाली में छापेमारी, साइबर कैफे संचालक समेत 3 हिरासत में

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में बिहार कनेक्शन सामने आया है. महाराष्ट्र STF ने हाजीपुर के एक साइबर कैफे में छापेमारी कर तीन लोगों को हिरासत में लिया है. मामले में कई डिजिटल सबूत भी बरामद किए गए हैं और जांच जारी है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 02, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:59 AM IST
महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में बिहार के वैशाली में छापेमारी, साइबर कैफे संचालक समेत 3 हिरासत में
Image Credit: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में बिहार के वैशाली में छापेमारी, साइबर कैफे संचालक समेत 3 हिरासत मेंSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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