Vaishali News: वैशाली में लोक कला और परंपरा का संगम, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महनार महोत्सव का आयोजन

Vaishali News: वैशाली में लोक कला और परंपरा का संगम देखने को मिला, जहां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महनार महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:48 PM IST

वैशाली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महनार महोत्सव का आयोजन
वैशाली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महनार महोत्सव का आयोजन

Vaishali News: वैशाली में संस्कृति, कला और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिला, जहां महनार महोत्सव 2026 का रविवार (8 मार्च) को आगाज हुआ. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव समेत कई जन प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया. जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली. 

महिला दिवस पर महनार महोत्सव का आयोजन
महनार शहर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महनार बालक के खेल मैदान में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और महनार विधायक उमेश सिंह कुशवाहा, जिला पार्षद उपेंद्र कुमार राय, नगर परिषद महनार के अध्यक्ष रमेश कुमार राय और डीएम वर्षा सिंह सहित कई अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. मंच से संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि महिला दिवस के अवसर पर महनार महोत्सव का आयोजन पूरे जिले के लिए गर्व की बात है.

यह भी पढ़ें: Patna News: परसा बाजार हत्याकांड; एक साल बाद सुलझी अज्ञात शव की गुत्थी, जानें मामला

महिलाओं के विकास के लिए योजना
उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए लगातार काम कर रहे हैं और राज्य में महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. महनार महोत्सव के दौरान स्थानीय कलाकारों ने लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. पूरे मैदान में उत्साह और उत्सव का माहौल देखने को मिला. महनार महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि स्थानीय कला, परंपरा और प्रतिभाओं को मंच देने का बड़ा अवसर बन चुका है. यही वजह है कि इस आयोजन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा इलाका उत्सव के रंग में रंगा हुआ है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

