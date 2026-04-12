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Vaishali News: वैशाली में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा और हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

Vaishali News: वैशाली में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. पुलिस ने गांजा और हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 05:55 AM IST

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वैशाली में गांजा और हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार
वैशाली में गांजा और हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

Vaishali News: वैशाली में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. नए एसपी विक्रम सिहाग के नेतृत्व में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है. ताजा मामला गोरौल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 का है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में नशे का अवैध कारोबार चल रहा है. सूचना मिलते ही इसकी जानकारी एसपी विक्रम सिहाग को दी गई.

पुलिस को देखकर भागने लगा युवक
एसपी के निर्देश पर तुरंत एक टीम का गठन किया गया. गोरौल थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, तो पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा. हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे खदेड़कर पकड़ लिया. तलाशी के दौरान युवक के पास से 358 ग्राम गांजा और 25.12 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. गिरफ्तार तस्कर की पहचान गोरौल वार्ड नंबर 12 निवासी मिथुन झा के रूप में हुई है. 

यह भी पढ़ें- कटिहार सड़क हादसा: मृतकों की संख्या 13 हुई, सीएम रिलीफ फंड से मुआवजे का ऐलान

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पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस धंधे में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.वैशाली पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी सूरत में तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट- राजकुमार सिंह

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