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हाजीपुर में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, खनन विभाग का डेटा ऑपरेटर और चपरासी 50000 घूस लेते गिरफ्तार

Vigilance Raid In Vaishali: वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला खनन कार्यालय में पटना निगरानी ब्यूरो की टीम ने ₹50,000 रिश्वत लेते हुए डेटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार रौशन और चपरासी प्रमोद कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बिदुपुर के एक व्यवसायी की शिकायत पर की गई, जिनसे गिट्टी बिक्री के लाइसेंस के बदले पैसे मांगे जा रहे थे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:48 PM IST

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हाजीपुर में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन
हाजीपुर में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन

Vigilance Raid In Vaishali: बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए निगरानी ब्यूरो लगातार सक्रिय है. इसी कड़ी में वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला खनन कार्यालय में निगरानी की टीम ने एक सफल ऑपरेशन चलाया. टीम ने कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार रौशन और चपरासी प्रमोद कुमार को ₹50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. जैसे ही निगरानी की टीम ने इन्हें दबोचा, पूरे कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई और अन्य कर्मचारी अपनी सीटों से उठकर भागने लगे.

यह पूरा मामला बिदुपुर के दाउदनगर स्थित 'मीनाक्षी इंटरप्राइजेज' से जुड़ा है. इस फर्म को गिट्टी बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता थी. आरोप है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार रौशन ने इस लाइसेंस को जारी करने के एवज में ₹50,000 की घूस की मांग की थी. पीड़ित जिमदार कुमार इस काम के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, लेकिन बिना पैसे दिए उनका काम नहीं किया जा रहा था. सरकारी बाबुओं के इस अड़ियल और भ्रष्ट रवैये से तंग आकर जिमदार कुमार ने हार मानने के बजाय कानून का रास्ता चुना.

परेशान जिमदार कुमार ने 6 फरवरी को पटना स्थित निगरानी ब्यूरो में अपनी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का गोपनीय तरीके से सत्यापन कराया. आरोप सही पाए जाने पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. योजना के अनुसार, जैसे ही पीड़ित जिमदार कुमार ने डेटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी को रिश्वत की रकम सौंपी, पहले से घात लगाकर बैठी निगरानी की टीम ने दोनों को दबोच लिया. उनके पास से केमिकल लगे हुए नोट बरामद किए गए.

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गिरफ्तारी के बाद निगरानी डीएसपी सदानंद कुमार ने मीडिया को बताया कि फिलहाल राहुल कुमार रौशन और चपरासी प्रमोद कुमार ही पैसे के लेन-देन की सीधी डीलिंग कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, विभाग इस बात की भी गहराई से जांच कर रहा है कि यह पैसा वास्तव में किसके लिए लिया जा रहा था. क्या इसमें विभाग के किसी आला अधिकारी की भी संलिप्तता है? डीएसपी ने स्पष्ट किया कि अनुसंधान के दौरान यदि किसी और की भूमिका सामने आती है, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों आरोपियों को पटना ले जाया गया है जहाँ उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है.

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