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Vaishali Crime News: वैशाली से एक दिल-दहलाने वाला सामने आया है. यहां एक युवक के जान की कीमत एक लोटा पानी से भी सस्ती हो गई. दरअसल, वैशाली थाना क्षेत्र के सुभई गांव में सिर्फ एक लोटा पानी को लेकर हत्या हो गई. दरअसल, सुभई गांव के चन्देश्वर महतो ने अपने घर के सामने सरकारी सड़क पर एक लोटा पानी से अपने पैर धो लिया, इस बात से नाराज होकर पड़ोसी ललन महतो ने उसकी कुदाल से काटकर बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि घर के सामने पैर धोने से नाराड ललन महतो ने चन्देश्वर के सिर पर कुदाल से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
इतना ही नहीं ललन इतने गुस्से में था कि उसने घर कि महिलाओं और लड़कियों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी. किसी तरह मामला शांत हुआ और घायल चन्देश्वर को वैशाली पीएचसी लाया गया, जहां सो उसे पहले हाजीपुर और फिर पटना पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन पीएमसीएच में ही उसकी मौत हो गई. इधर इस घटना से जितने परेशान घर के लोग हैं, उतने ही हैरान गांव वाले भी हैं. घरवाले मौत के बदले मौत की मांग कर रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि, आरोपी ललन घर बंद कर परिवार समेत फरार हो गया है. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. दरअसल सुभई गांव के चन्देश्वर महतो ने अपने घर के सामने सरकारी सड़क पर एक लोटा पानी से अपना पैर धोया जो उसके एक रिश्तेदार और पड़ोसी ललन महतो को नागवार गुजरा और ललन ने बिना कुछ सोंचे समझे चन्देश्वर के सर पर कुदाल से वार कर दिया.
मृतक और हमलावर दोनों आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं. दूसरी ओर, काजीपुर थाना क्षेत्र के हरोली बुढ़िया माई मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल युवक को पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. घायल युवक की पहचान करताहा थाना क्षेत्र के घटारो गांव निवासी नवल किशोर महतो के पुत्र विक्रम कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार विक्रम कुमार अपने घर से हरोली किसी काम से जा रहा था. इसी दौरान हरोली बुढ़िया माई मंदिर के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार दो अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.