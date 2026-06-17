इतना ही नहीं ललन इतने गुस्से में था कि उसने घर कि महिलाओं और लड़कियों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी. किसी तरह मामला शांत हुआ और घायल चन्देश्वर को वैशाली पीएचसी लाया गया, जहां सो उसे पहले हाजीपुर और फिर पटना पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन पीएमसीएच में ही उसकी मौत हो गई. इधर इस घटना से जितने परेशान घर के लोग हैं, उतने ही हैरान गांव वाले भी हैं. घरवाले मौत के बदले मौत की मांग कर रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि, आरोपी ललन घर बंद कर परिवार समेत फरार हो गया है. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. दरअसल सुभई गांव के चन्देश्वर महतो ने अपने घर के सामने सरकारी सड़क पर एक लोटा पानी से अपना पैर धोया जो उसके एक रिश्तेदार और पड़ोसी ललन महतो को नागवार गुजरा और ललन ने बिना कुछ सोंचे समझे चन्देश्वर के सर पर कुदाल से वार कर दिया.