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Vaishali News: एक लोटा पानी से सस्ती हो गई इंसान की जान! पैर धोने पर रिश्तेदार को कुदाल से काट डाला

Vaishali Crime News: वैशाली थाना क्षेत्र के सुभई गांव में चन्देश्वर महतो की पड़ोसी ललन महतो ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि चंदेश्वर ने उसके घर के सामने पैर धुले थे. इस घटना से गांव वाले हैरान हैं.

Written ByRajkumar SinghEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:45 AM IST
Vaishali News: एक लोटा पानी से सस्ती हो गई इंसान की जान! पैर धोने पर रिश्तेदार को कुदाल से काट डाला
Image Credit: एक लोटा पानी के लिए मर्डर

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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