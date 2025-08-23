वैशाली में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2893160
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

वैशाली में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप

Bihar Crime: वैशाली के सराय थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद से मृतका के मायके परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:59 AM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bihar Crime: बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर मृतका के परिजनों ने ससुराल वाले पर गंभीर आरोप लगाया है. घटना सराय थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला की है. मौके पर पहुंचे मृतका के परिवार वाले ने घटना की सूचना सराय थाना की पुलिस को दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है. इस घटना से गांव के लोगों में चर्चा का विषय बहना हुआ है.

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की निवासी निशा देवी के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2016 में रीती- रिवाज के साथ ठाकुरबाड़ी टोला निवासी रौशन कुमार से हुई थी. निशा दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी की मां है. परिजनों का कहना है कि शुरुआती दिनों में सबकुछ अच्छा रहा, लेकिन पिछले कुछ दिन से ससुराल पक्ष से लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था.

ये भी पढ़ें: नाना के श्राद्धकर्म में खूनी खेल! आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई ने भाई की हत्या कर दी?

मृतका के भाई ने बताया

निशा के भाई ने बताया कि मंगलवार की शाम को अचानक बहनोई का फोन आया और उन्होंने कहा कि निशा की तबीयत बिगड़ गई है और उसे लेकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) जा रहे हैं. परिजन तुरंत PMCH पहुंचे, लेकिन वहां निशा या उसके ससुराल पक्ष का कोई अता-पता नहीं था. जब उन्होंने फोन पर संपर्क किया तो जानकारी दी गई कि निशा की मौत हो चुकी है. इसके बाद जब मृतका के परिवार वाले सराय पहुंचे तो उन्होंने घर के अंदर निशा का शव पाया.

भाई का आरोप बहन की मौत एक सोची-समझी साजिश

मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की मौत एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि बहन को लगातार दहेज व अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी कड़ी में उसकी हत्या कर दी गई. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान और परिस्थितियों के आधार पर छानबीन कर रही है. वहीं इस घटना के बाद से मृतका के मायके परिवार में कोहराम मचा हुआ है. 
इनपुट: राजकुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Crime NewsVaisali Crime

Trending news

Bihar Crime News
विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप
Nalanda News
टेम्पो और टैंकर की टक्कर में 7 लोगों की मौत, गंगा स्नान करके लौट रहे थे सभी
Bihar SIR
वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष की घेराबंदी, बीजेपी नेता घर-घर जाकर जुटा रहे जानकारी
Jharkhand news
51 साल की महिला ने 35 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारा, हो गया खुलासा
patna news
नाना के श्राद्धकर्म में खूनी खेल! आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई ने भाई की हत्या कर दी?
Vote Adhikar Yatra
Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, कटिहार में होंगे राहुल गांधी-तेजस्वी यादव
MP Kali Pandey
कौन थे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडे, जिन्हें प्राप्त है 'शेर-ए-बिहार' की ख्याति
Kali Pandey Died
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद थी कांग्रेस की लहर, लेकिन निर्दलीय जीत गए थे काली पांडे
Former MP Kali Pandey
Kali Pandey Died: नहीं रहे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडेय, दिल्ली में हुआ निधन
Shambhavi Choudhary
सांसद बिटिया का ग्रामीणों द्वारा विरोध से तिलमिलाए मंत्री जी! मंच से दे डाला फरमान
;