वैशाली में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप

Bihar Crime: बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर मृतका के परिजनों ने ससुराल वाले पर गंभीर आरोप लगाया है. घटना सराय थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला की है. मौके पर पहुंचे मृतका के परिवार वाले ने घटना की सूचना सराय थाना की पुलिस को दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है. इस घटना से गांव के लोगों में चर्चा का विषय बहना हुआ है.

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की निवासी निशा देवी के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2016 में रीती- रिवाज के साथ ठाकुरबाड़ी टोला निवासी रौशन कुमार से हुई थी. निशा दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी की मां है. परिजनों का कहना है कि शुरुआती दिनों में सबकुछ अच्छा रहा, लेकिन पिछले कुछ दिन से ससुराल पक्ष से लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था.

ये भी पढ़ें: नाना के श्राद्धकर्म में खूनी खेल! आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई ने भाई की हत्या कर दी?

मृतका के भाई ने बताया

निशा के भाई ने बताया कि मंगलवार की शाम को अचानक बहनोई का फोन आया और उन्होंने कहा कि निशा की तबीयत बिगड़ गई है और उसे लेकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) जा रहे हैं. परिजन तुरंत PMCH पहुंचे, लेकिन वहां निशा या उसके ससुराल पक्ष का कोई अता-पता नहीं था. जब उन्होंने फोन पर संपर्क किया तो जानकारी दी गई कि निशा की मौत हो चुकी है. इसके बाद जब मृतका के परिवार वाले सराय पहुंचे तो उन्होंने घर के अंदर निशा का शव पाया.

भाई का आरोप बहन की मौत एक सोची-समझी साजिश

मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की मौत एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि बहन को लगातार दहेज व अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी कड़ी में उसकी हत्या कर दी गई. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान और परिस्थितियों के आधार पर छानबीन कर रही है. वहीं इस घटना के बाद से मृतका के मायके परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

इनपुट: राजकुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!