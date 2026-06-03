मौसी-भांजे की लव स्टोरी: बंद कमरे में पकड़े गए, गांव वालों ने पहले की पिटाई... फिर करा दी शादी

Vaishali News: अक्सर कहा जाता है कि मौसी मां के समान होती है. लेकिन, वैशाली में घटी इस घटना ने पवित्र रिश्ते की मर्यादा को पूरी तरह से तार-तार कर रख दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, एक युवक अपनी प्रेमिका मौसी से मिलने के लिए पहुंचा था. इस दौरान घर वालों ने और प्रेमी के नाना ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. घर के अंदर हो रहे शोर-शराबे को सुनकर आस-पास के इलाकों से ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

ग्रामीणों ने कर दी जोड़े की जमकर पिटाई

इसके बाद, ग्रामीणों ने पहले तो उस जोड़े की जमकर पिटाई की और फिर उनकी शादी करवा दी. लड़की की पहचान रोहुआ गांव के रहने वाले जगलाल महतो की बेटी ममता कुमारी के रूप में हुई है, जबकि लड़के की पहचान वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव के रहने वाले गोलू महतो के रूप में हुई है. गोलू महतो जगलाल महतो की सबसे बड़ी बेटी का बेटा है, इस नाते ममता उसकी मौसी लगती है.

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आपत्तिजनक हालत में देखा और करा दी शादी

दोनों बचपन से ही एक-दूसरे को पसंद करते थे. पिछले दो सालों से, वे एक गहरे प्रेम-संबंध में थे. इसी दौरान, गोलू अपनी प्रेमी मौसी से मिलने पहुंचा था. तभी गोलू के नाना जगलाल महतो ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इसके बाद, गांव वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी गई, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.