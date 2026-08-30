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'बेटे को संभाल लो वरना मार देंगे', धमकी के बाद युवक गायब, पिटाई के वायरल वीडियो से वैशाली में सनसनी

Vaishali News: महनार में लापता युवक की पिटाई का VIDEO सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद वैशाली में सनसनी मच गई. वहीं, परिवार वालों ने बेटे की हत्या की साजिश जताई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 30, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:40 AM IST
'बेटे को संभाल लो वरना मार देंगे', धमकी के बाद युवक गायब, पिटाई के वायरल वीडियो से वैशाली में सनसनी
Image Credit: वैशाली में लापता युवक की पिटाई का VIDEO वायरल (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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