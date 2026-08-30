'बेटे को संभाल लो वरना मार देंगे', धमकी के बाद युवक गायब, पिटाई के वायरल वीडियो से वैशाली में सनसनी

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वैशाली जिला के महनार से एक युवक के लापता होने के बाद उसकी कथित पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद युवक के परिवार में चीख-पुकार मच गई है. दरअसल, महनार थाना क्षेत्र का रहने वाला कुंदन कुमार 25 अगस्त की देर रात अपने दोस्त के साथ भोज खाने गया था, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा. परिजनों ने 26 अगस्त को महनार थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया.
भोज खाने गए युवक का अपहरण, बेल्ट से पिटाई का वीडियो वायरल
परिवार का आरोप है कि 26 अगस्त को करीब 15 की संख्या में कुछ लोग उनके घर पहुंचे और धमकी देते हुए कहा कि उनका बेटा घर में घुसकर चोरी करता है, उसे संभाल लें, नहीं तो उसकी हत्या कर दी जाएगी.
दो युवक एक लड़के को लात-घूंसों और बेल्ट से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे
इसी बीच 29 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो युवक एक लड़के को लात-घूंसों और बेल्ट से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कुंदन के परिजनों ने दावा किया कि पिटाई का शिकार लड़का उनका बेटा कुंदन ही है.
परिवार वालों को कुंदन के साथ किसी अनहोनी की आशंका सता रही
परिजनों को अब कुंदन के साथ किसी अनहोनी की आशंका सता रही है. कुंदन के पिता ने गांव के कई लोगों पर बेटे को गायब करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही
वहीं, महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि 26 अगस्त को कुंदन के पिता के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. कुंदन पर कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह