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ये तो हद ही हो गई! प्रेमिका ने मिलने और शादी से किया इनकार तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया मिथिलेश

वैशाली में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे वहां काफी हंगामा हुआ. घंटों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस और ग्रामीणों ने उसकी जान बचा ली. यह घटना एक प्रेम प्रसंग से जुड़ी थी, शादी से इनकार किए जाने पर युवक ने काफी हंगामा किया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 27, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:01 PM IST
ये तो हद ही हो गई! प्रेमिका ने मिलने और शादी से किया इनकार तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया मिथिलेश
Image Credit: प्रेमिका ने मिलने और शादी से किया इनकार तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया मिथिलेश (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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