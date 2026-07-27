/ये तो हद ही हो गई! प्रेमिका ने मिलने और शादी से किया इनकार तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया मिथिलेश

वह बिदुपुर एक युवती से मिलने आया था, लेकिन जब युवती ने उससे मिलने और शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर एक टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया. हालांकि, पुलिस ने रोमांटिक रिश्ते या शादी से इनकार करने की बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. पुलिस अभी इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है और घटना की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगी. अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.