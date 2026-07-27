/ये तो हद ही हो गई! प्रेमिका ने मिलने और शादी से किया इनकार तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया मिथिलेश

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वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में खिलवत गांव में एक पेट्रोल पंप के पीछे सोमवार (27 जुलाई, 2026) को अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. मौके पर तुरंत भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई. घटना की सूचना मिलने पर बिदुपुर पुलिस पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिशें शुरू कीं. उसकी पहचान अररिया जिले के थेनापुर निवासी धर्मानंद ठाकुर के बेटे मिथिलेश कुमार ठाकुर के तौर पर हुई है. चश्मदीदों के मुताबिक, युवक अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए टावर पर चढ़ा था.
पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ में जुटी
इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोग लगातार उसे समझाने की कोशिश करते रहे. काफी देर तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बीच, खिलवत पंचायत के पूर्व मुखिया संजीव कुमार सिंह और ग्रामीणों ने धैर्यपूर्वक उस युवक को मनाया. आखिरकार उनकी कोशिशें रंग लाईं और वह सुरक्षित नीचे उतर आया. नीचे उतरने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और बिदुपुर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था.
वह बिदुपुर एक युवती से मिलने आया था, लेकिन जब युवती ने उससे मिलने और शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर एक टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया. हालांकि, पुलिस ने रोमांटिक रिश्ते या शादी से इनकार करने की बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. पुलिस अभी इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है और घटना की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगी. अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह, वैशाली