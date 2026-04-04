मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद बिहार में बड़ा एक्शन: मुजफ्फरपुर-वैशाली में छापेमारी, हजारों लीटर शराब जब्त

Bihar News: मोतिहारी में हुए जहरीली शराब कांड के बाद पूरे बिहार में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन की चिंता बढ़ाई है, बल्कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को भी उजागर किया है. इसी के तहत मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है. मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र के सख्त निर्देश के बाद जिले के सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी तेज कर दी गई है. ग्रामीण इलाकों से लेकर नेशनल हाईवे तक पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

मनियारी थाना की बड़ी कार्रवाई

इसी अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने एक पिकअप वाहन और दो स्कॉर्पियो गाड़ियों से करीब 1400 लीटर विदेशी शराब जब्त की है. इस दौरान एक शराब कारोबारी को मौके से गिरफ्तार किया गया. हालांकि, कार्रवाई के दौरान कई अन्य तस्कर पुलिस को देखते ही गाड़ी से कूदकर फरार हो गए. पुलिस अब फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

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सिटी एसपी का बयान और कार्रवाई का विवरण

सिटी एसपी मोहीबुल्ला अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महुआ रोड पर एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई. वहीं दूसरी कार्रवाई में एनएच-28 के चारपुलिया के पास दो स्कॉर्पियो वाहनों से भी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई. उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो में सवार तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार अभियान चला रही है.

वैशाली के महनार में पुलिस का बड़ा अभियान

वहीं वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है. एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर पुलिस टीम ने दियारा इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब निर्माण के अड्डों को ध्वस्त कर दिया. इस दौरान करीब 1500 लीटर देसी शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया, साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया. पुलिस की गाड़ियों को आते देख शराब माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: मनितोष कुमार